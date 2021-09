México con paso firme rumbo a Qatar

La Selección Mexicana dominó por un solitario gol a sus rivales en el Octagonal clasificatorio a la Copa del Mundo

El Tricolor venció 1-0 como visitante a Costa Rica, con gol de Orbelín Pineda de penal, y presume ya seis puntos en el arranque del Octagonal clasificatorio a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Es la segunda victoria de México, que mantuvo a raya al cuadro local, sin sufrir como en anteriores partidos de Eliminatoria en el Estadio Nacional, en San José.

Ya el técnico rival Luis Fernando Suárez decía que en el pasado el Tri fue el gigante porque competía entre enanos. Hoy Costa Rica se vio muy chiquito. Los ticos suman 3 victorias, 6 empates y 8 derrotas de 2020 a la fecha. No mejoran ni por el tema emocional de jugar ante uno de los máximos rivales de la zona.

La Selección Mexicana obtiene un resultado vital para la confianza. Si un equipo prácticamente clasifica con puras victorias en casa, este triunfo fuera de ella es un tanque de oxígeno.

Una vez más pesó la ausencia del VAR porque el árbitro no marcó un par de penales, uno sobre Edson Álvarez por un jalón de David Guzmán y otro sobre Rogelio Funes Mori por un banquito de Ricardo Blanco.

La tercera fue la vencida, cuando Bryan Oviedo no pudo frenarse y le dio en el área un puntapié a Andrés Guardado, casi al final del primer tiempo.

Lo curioso es que Orbelín, el encargado de tirar el penal, tenía pocos minutos en la cancha ya que sustituyó al lesionado Alexis Vega, quien salió por una lesión en el tobillo derecho y por la cual acudió al hospital para una revisión.

México controló a Costa Rica. Entendió la importancia de sumar, más allá del espectáculo. No obstante, al 90’+1′, Fuller estrelló el balón en el poste, en la única jugada que aceleró el pulso de Memo Ochoa.

En el segundo tiempo en el Estadio Nacional, el Tricolor tuvo una oportunidad en el dos contra uno, pero Rogelio Funes Mori tocó mal.

El delantero naturalizado está en el ojo del huracán por otra falla increíble, en el mano a mano tras una mala salida de los locales.

El próximo miércoles en el Rommel Fernández, México visita a Panamá, segundo del Octagonal con 4 puntos, luego de que venció como visitante a Jamaica.