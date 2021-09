Matan a un ciclista a balazos

Un ciclista fue asesinado a balazos en la colonia Santa Bárbara, municipio de Cuautitlán Izcalli, de acuerdo a reportes preliminares.

La Policía reportó que a las 21:21 horas recibió un llamado del C-4 para que los agentes se presentaran en la calle 2 de Abril, donde había un hombre tirado e inconsciente sobre el pavimento.

«Al llegar nos encontramos con una persona desconocida que tiene varios impactos de bala», señala su reporte.

En 10 minutos llegaron cuatro paramédicos de una ambulancia particular, quienes confirmaron que el ciclista había fallecido.

Los peritos de la Fiscalía de Investigación de Cuautitlán Izcalli levantaron el cuerpo dos horas después de que los vecinos reportaron la balacera.

Las autoridades señalan que no hay personas detenidas por el homicidio y la víctima no fue identificada.