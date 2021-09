Matan a padre de funcionaria en Edomex

El padre de Mónica García Rosales, secretaria del Ayuntamiento de Temamatla, Estado de México, fue asesinado a balazos.

La víctima, identificada como José García Ramos, de 64 años, fue atacada a balazos sobre la calle Camino a San Andrés, a la altura de una mina de basalto.

Según informes de las autoridades, elementos de la Policía municipal recibieron el reporte de disparos y se trasladaron al lugar.

Sin embargo, los uniformados sólo encontraron al hombre tirado sobre un montículo de rocas.

Debido a que tenía manchas de sangre en la ropa y lucía inconsciente, solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil acudieron minutos después, pero sólo confirmaron la muerte del hombre.

«Se toma conocimiento de una persona muerta del sexo masculino, quien presenta dos lesiones por proyectil de arma de fuego en el abdomen y cuello», señala el informe policial.

Debido a que no hubo testigos y en la zona no existen cámaras de vigilancia, las autoridades no cuentan con información sobre los agresores.

La víctima fue identificada por la propia funcionaria quien se trasladó al sitio del hallazgo.

Una vez que personal forense concluyó los peritajes, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía de Homicidios, donde continuarán las indagatorias del caso.

García Rosales forma parte del Gobierno municipal que encabeza el morenista Juan Martín Orozpe Pérez, quien lamentó el asesinato a través de sus redes sociales.

«Mi más sentido y sincero pésame a la familia de un gran hombre, deseo pronta resignación y fortaleza a sus seres queridos, mis condolencias y solidaridad a mi amiga y compañera Moni García. DEP», señala el mensaje que compartió el Alcalde.