Matan a otro médico en Ciudad Juárez

Un médico fue ejecutado este jueves en Ciudad Juárez.

El galeno fue baleado en el cruce de la avenida Paseo de la Victoria y la calle Ejército Nacional cuando circulaba en un vehículo deportivo Mercedes Benz, aproximadamente a las 10:30 horas, tiempo local.

Aunque no ha sido identificado de manera oficial por la Fiscalía General del Estado, en redes sociales fue identificado por personas cercanas como Sergio Eduardo Espejo Guasco, especialista en ortopedia.

De acuerdo con publicaciones, era muy apreciado tanto por pacientes de Ciudad Juárez como de El Paso, Texas, por lo que demandaron que el crimen no quede impune.

«Con profundo dolor, el equipo de Angiocenter lamentamos la perdida de nuestro colega y amigo Sergio Eduardo Espejo Guasco, esperando que el crimen no quede impune y deseando pronta resignación a su familia. El gremio médico se encuentra de luto, descanse en paz», se lee.

En otro hecho, una mujer y un hombre fueron hallados asesinados en un predio baldío en la calle Río Senegal del Fraccionamiento Villas de Alcalá.