Matan a ex regidor priista a balazos

Iván De Jesús Regalado Salazar, ex regidor priista, fue asesinado a balazos en calles del barrio La Conchita, municipio de Chalco.

El crimen ocurrió a las 16:00 horas de este martes en el cruce de las calles San Isidro y Santa Cruz.

Iván de Jesús recibió una llamada telefónica antes de ser atacado, según declaró su madre.

«Su hijo tenía un vehículo en venta y este recibe una llamada telefónica para mostrar dicho vehículo y es momento en que se escuchan detonaciones de arma de fuego y al salir a la calle lo encuentra tirado en el piso», reportaron policías sobre el testimonio de la mujer.

Ante las autoridades la madre de la víctima reconoció el cadáver del ex regidor, quien tenía 38 años de edad.

Los bomberos fueron quienes confirmaron que el hombre falleció por tres disparos: en el labio inferior, pómulo y mejilla izquierdos.

En sus redes sociales la cuenta del PRI en Chalco extendió su pésame a la familia de Regalado Salazar.

«Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos a quienes deseamos pronta resignación», señala su comunicado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación sobre este homicidio por el que hasta el momento, no hay detenidos.