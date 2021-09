Matan a agente de la Guardia Nacional

La mañana de este viernes, un hombre fue ejecutado en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza en la Ciudad de México.

Una camioneta de tres y media tonelada con razón social Transportes BENY que salía de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a una bodega de la colonia Romero Rubio era custodiada por elementos de seguridad que viajaban en un auto sedan color blanco.

En el bajo puente de la avenida Oceanía y el Circuito Interior fueron interceptados por unos sujetos que pretendían robar el cargamento de implantes estéticos que era transportado en el vehículo.

En el lugar se originó un intercambio de disparos, quedaron al menos 14 cartuchos percutidos en el pavimento.

Por estos hechos falleció uno de los custodios que vestía un uniforme e insignias de la Guardia Nacional y que se encontraba en el asiento trasero de nombre Pablo Chávez.

Mientras que el conductor del vehículo escolta de nombre Ulises Q., de 35 años resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano.

Hasta el lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar las investigaciones correspondientes.

La mercancía no fue sustraída y hasta el momento no hay indicios de los agresores.

Por su parte la Guardia Nacional a través de un comunicado informó que el elemento que perdió la vida, sí era miembro activo de la dependencia, pero no se encontraba en servicio, estaba de descanso. El servicio que realizaba no era institucional lo desempeñaba de forma particular y el arma que portaba no era de cargo.