Mantiene Valeria Cuevas tradición vernácula

Además del talento, Valeria Cuevas heredó de su madre, Aída Cuevas, el amor a la música vernácula, es por eso que hoy da ese salto dispuesta a avivar el género que tanto ama.

«En un principio yo no pensaba dedicarme a esto, creo que fue algo con lo que crecí y que con el paso de los años fui madurando, porque siempre me ha gustado cantar, pero desde muy chica tengo conciencia, por mi madre, de que es una carrera de sacrificios, persistencia y disciplina, entonces de niña no quería.

«Pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que nuestra música va desapareciendo, de que ya no existen muchos cantantes, compositores, disqueras, radiodifusoras a las que les interese apoyar el género ranchero y yo quiero mantenerlo vivo», compartió Cuevas.

Para su misión, la artista, de 24 años, se armó de un equipo de toda su confianza: su familia, sabiendo que de este modo tendrá siempre el apoyo para crecer sin limitantes.

«Me siento muy feliz porque es un proyecto mexicano y familiar, porque en él está mi mamá como productora ejecutiva; Rodrigo, mi hermano, que es el director y está en la coproducción junto con Arturo de la Fuente y yo cantando.

«Lo hacemos también con la idea de poder jalar a mi generación al regional mexicano, con letras más modernas, pero conservando lo clásico. Mi mamá me ha dado esa libertad y poco a poco se fue abriendo a la idea de innovar el género sin perder la esencia», explicó la también conductora.

Para debutar, Valeria escogió «Las Traicionadas», ya disponible en todas las plataformas, un tema que narra el despecho de una mujer que descubre una traición.

La canción, que ella describe como el «amiga date cuenta» de los tiempos modernos, enmarca la fuerza y determinación de la mujer mexicana en su letra, algo en lo que confiesa tuvo que trabajar junto a su mamá, pues ella no se considera así de pasional.