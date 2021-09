Localizan cuerpo de joven arrastrada por corriente

Héctor Hugo y Alicia no despegaban la vista de los rescatistas que buscaban algún rastro de su hija Ana Karen en el Río de Los Remedios.

Horas antes, en esa mezcla de podredumbre hallaron la motocicleta en la que viajaba la chica con su novio Dennis y uno de los cascos que portaban.

«Su novio vino a verla a la casa, estuvieron con nosotros un rato y, como a la 1:30 de la tarde (del domingo), nos dijeron que querían una pizza.

«Como nosotros sabíamos que el muchacho era una persona precavida con la moto y que la iba a cuidar, decidimos que fueran», detalló Héctor con una foto de su hija entre las manos.

A las 14:30 horas de ese día, la joven de 18 años habló por teléfono para avisar que ya iban de regreso a su casa, en la colonia Lázaro Cárdenas.

La lluvia sorprendió a la pareja mientras avanzaba por la avenida La Presa y quedó atrapada entre el caudal que bajaba por la vialidad, a la altura de la calle Club Alpino Arqueros.

Él se afianzó a un árbol, pero la corriente arrastró a Ana Karen, cuyo cuerpo fue hallado en Tula de Allende, Hidalgo.

«El muchacho no conocía realmente por aquí, yo creo que no se imaginó la magnitud de la corriente y pensó que podían pasar», detalló el padre.

Según medios locales, su cuerpo fue descubierto la mañana de ayer mientras flotaba en la Presa Endhó, en Santa Ana Ahuehuepan; la trasladaron al anfiteatro como desconocida.

Los padres indicaron que no procederán legalmente contra Dennis, quien permanece hospitalizado y bajo custodia policial.

«Acudimos para identificar el cuerpo y efectivamente es mi hija», señaló Alicia.