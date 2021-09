Indagan posible extorsión en plagio de extranjeros en San Luis Potosí

La cifra de víctimas es de 23 extranjeros y 16 mexicanos, quienes fueron sacadas por un comando armado del hotel Sol y Luna la madrugada del martes.

La Fiscalía de San Luis Potosí informó que una de las líneas de investigación sobre el plagio de más de 20 migrantes en Matehuala es la de la extorsión a sus familiares en Estados Unidos.

La dependencia, a cargo de Arturo Garza, actualizó la cifra de víctimas a 23 extranjeros y 16 mexicanos, las cuales fueron sacadas por un comando armado del hotel Sol y Luna la madrugada del martes.

«De estos últimos, cinco son mujeres, tres de nacionalidad cubana, una de Haití y la última de Venezuela, quien está embarazada», indicó la Fiscalía.

«Asimismo, 15 son hombres, y de esos, siete son de nacionalidad cubana, seis haitiana y dos venezolana, además de tres menores de edad».

La mujer embarazada tiene ocho meses de gestación, por lo que fue canalizada con la Cruz Roja.

El Fiscal Garza aseguró que los extranjeros iban en tránsito hacia la frontera norte de México, pues dijeron tener familiares en Estados Unidos.

«Dentro de las primeras investigaciones, hay una línea sólida que indica que un grupo armado presumiblemente en tres camionetas llegó al hotel y se las llevó en contra de su voluntad con el fin de obtener información privilegiada de los familiares de las víctimas que se encuentran residiendo en el país vecino y a partir de ahí generar alguna extorsión», planteó el Fiscal.

«No obstante, continúa la investigación por parte del área de inteligencia de la Policía de Investigación y de la Unidad de Combate al Secuestro, para poder establecer si de las 16 personas de origen mexicano, incluyendo dos de los trabajadores del hotel, tienen alguna relación o no con los hechos».

La indagatoria plantea que los empleados del hotel podrían ser informantes del grupo criminal.

«(Sobre los extranjeros) nosotros no hemos podido precisar su estancia en este país, algunos de ellos, sobre todo los venezolanos que son tres, mencionan que llegaron a Ciudad de México vía área y posteriormente, llegaron a San Luis Potosí de forma terrestre», indicó el Fiscal.

«Pero no lo han podido precisar; ya se ha notificado a los consulados respectivos para que les brinden todo el apoyo a sus connacionales».