Hallan cuerpo de una niña en zona de derrumbe

A cuatro días del deslave en el Chiquihuite, fue recuperado el cuerpo de Mayrín de tres años.

«Fue reconocido por sus familiares y en breve será devuelto bajo los protocolos correspondientes», indicó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La niña se encontraba con su hermano Dylan, de cinco años, y su madre Paola en un cuarto que quedó sepultado bajo los escombros.

Horas antes del hallazgo del cadáver, el subsecretario de Gobierno, Ricardo de la Cruz Musalem, dio a conocer que se encontró material genético en la zona media del derrumbe.

Dijo que, al informarle a la familia de los desaparecidos, ellos se trasladaron a la Fiscalía para hacer un análisis e identificación de los restos.

Incluso señaló que la búsqueda se suspendería en caso de ser positivos y, no ser así, se analizaría si las labores continúan.

«Esperemos que los indicios que tenemos confirmen lo que creemos, que pueden ser las tres personas. Si se confirma, se frenará de inmediato la búsqueda», comentó.

En ese sentido, explicó que el lunes las labores de rescate se volvieron más riesgosas y las posibilidades de hallar personas con vida disminuyeron, ya que habían pasado 72 horas del derrumbe.

Incluso reconoció que desde el viernes no se han tenido señales de vida en la zona cero.

Al ser cuestionado sobre los trabajos para retirar los escombros, Musalem dijo que no se tiene la certeza de que se removerán.

Recordó que, hasta ayer, habitantes de 141 viviendas habían sido notificados del riesgo y que 70 personas se encuentran en los albergues.

Además, pidió a los pobladores de 10 kilómetros a la redonda -incluida la zona de Cuautepec- no usar fuegos pirotécnicos durante los festejos de los días patrios, ya que son un riesgo para la estabilidad de la ladera.