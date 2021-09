Hallan cadáver de una mujer

El cadáver de una mujer, de 35 años aproximadamente, fue hallado la mañana de este sábado en el Río Cuautitlán.

Esto se registró en el Pueblo San Juan Atlamica a la altura del Mercado del Carmen.

Policías estatales y municipales se hicieron cargo de la custodia del sitio donde flotaba el cuerpo y llamaron a servicios periciales.

La persona fallecida vestía ropa interior y una playera y a simple viste los vecinos no notaron huellas de tortura.

Los bomberos tardaron al menos dos horas en recuperar el cuerpo del río, pues actuaron hasta que se presentaron los peritos.

En el sitio la persona fallecida no fue identificada y tampoco fueron definidas las causas de muerte, por lo que las autoridades lo definirán a partir de sus investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que no ha sido realizada la autopsia.

Hace 10 días el cuerpo de un hombre fue descubierto también en un canal del Estado de México.

Esto sucedió, en la colonia Guadalupe Coatzochico, en Ecatepec, y en ese caso el desconocido estaba en descomposición.