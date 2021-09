Delincuentes siguen haciendo de las suyas en Cajeme a pesar de visita presidencial

Ni la presencia de la Guardia Nacional ni el presunto incremento en el número de agentes policiacos con motivo de la visita presidencial, impidió que los delincuentes siguieran haciendo de las suyas en Cajeme, en donde ultimaron a una pareja mientras dormía.

Además, la mujer, identificada como Patricia, de 42 años, era empleada de intendencia de la Policía Municipal y perteneciente a una familia de policías muy conocida y estimada en Ciudad Obregón, ya que su padre es sargento jubilado de la corporación policiaca.

La cuestión es que, como lo señalábamos en la entrega de principios de semana, a la delincuencia no la para ni Obama, lo cual es sumamente lamentable.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien vino acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas, y como sabemos tiene profundas relaciones con la etnia, por ser hijo de uno de los benefactores como fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Asimismo, el gobernador Alfonso Durazo hizo su debut como anfitrión del mandatario mexicano, y se sumó a la disculpa pública a la etnia que ofreció López Obrador por los agravios cometidos en el pasado en su contra.

Además, se anunció una inversión de 11 mil 400 millones de pesos para la etnia, que incluirá la construcción de una universidad, así como la construcción de diversas obras que incluyen unidades médicas y un acueducto… Como vemos se les adelantó el Santoclós…

Pese a toda la bolsa de recursos anunciados, familiares de los indígenas que están desaparecidos desde julo se fueron cabizbajos luego de que no lograron entrevistarse con López Obrador para pedir su ayuda.

Cabe señalar que los familiares de cinco personas que ya fueron identificados no están conformes con el dictamen y piden un nuevo estudio de ADN en otro laboratorio, lo cual dijo la misma Fiscal Claudia Indira Contreras, pueden realizar con total libertad.

Alarma a hermosillenses intención de cancelar Acueducto Independencia

Ante la movilización de un sector de productores Cajeme que busca se cancele el Acueducto Independencia, lo cual fue apoyado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y se lo planteó al presidente López Obrador, hay inquietud entre los diversos sectores productivos de esta capital, sobre todo por la escasez de fuentes que garanticen el abasto del agua a la ciudad.

Sabemos que la sequía que ha azotado a la región ha afectado a los productores agropecuarios no solo del sur sino de todo el estado, sin embargo, también se sabe que el agua que se trae a Hermosillo, viene directamente de la presa El Novillo y no está asignada a Cajeme, es decir, no se les está quitando nada a los residentes de allá.

Habrá que ver lo que dice el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, y qué estrategias planteará para garantizar el abasto del recurso a quienes habitamos esta capital, o bien, ir preparando la defensa legal para que no nos cierren la llave.

Imprudencia de conductores de Hermosillo causa accidentes

La semana pasada en Hermosillo las autoridades policiacas atendieron 31 accidentes viales, de los cuales 16 fueron choques de vehículos, cinco choques contra objeto fijo, seis atropellamientos, tres volcamientos y una caída de pasajeros.

Cabe señalar que esto no indica que solo hubo 31 percances viales, sino que son los que fueron atendidos, que hubo elaboración de informe policial homologado, pero hay otros tantos en los que los participantes llegan a acuerdos entre ellos a fin de no perder tiempo o no quedarse sin carro, porque generalmente mientras se define una situación el auto es remolcado al corralón y encima hay que pagar el almacenaje.

La verdad ante la imprudencia de los conductores al circular por las calles de la ciudad aunado al pésimo estado de las mismas, es increíble que no haya más accidentes, y es que lo mismo les da superar el límite de velocidad que circular en sentido contrario, cambiar de carril sin marcar direccional y un largo etcétera, que ocasiona gran estrés al conducir.

Y ojo la imprudencia es responsabilidad de quien conduce, no de la autoridad, así que si usted protagoniza un accidente ebrio, o por circular a exceso de velocidad, o bajo los influjos del alcohol o por ir texteando o revisando el teléfono, el único responsable es usted, ya el estado de las calles es otra historia y confiamos en que el alcalde Antonio Astiazarán pueda cumplir su palabra y deje en condiciones dignas las rúas…

