Quedó fuera Hermosillo de simulacro por sismos

Me llamó la atención que este 19 de septiembre no se efectuara, al menos en esta capital, un simulacro con motivo de la conmemoración de los sismos en la Ciudad de México de 1985 y de 2017.

Desde hace años con esta fecha se realizaban diversas actividades en las que participaban desde bomberos, socorristas, y por supuesto elementos de corporaciones policiacas, sin embargo, en esta ocasión “nos pasó de noche”.

Y tomando en cuenta que aunque la mayoría de las ocasiones no se perciben, Sonora está en una zona en la que constantemente se registran movimientos telúricos, por lo que sería muy bueno ir incentivando la cultura de la prevención y la protección.

Porque aunque usted no lo crea hay gente que no sabe cómo actuar en caso de un siniestro de esta naturaleza, o bien, aunque tenga los conocimientos teóricos, si no los práctica se paraliza.

Tal vez el descuido fue producto de que las autoridades van asumiendo el cargo, o a lo mejor nos sorprenden y en esta semana realizan alguna actividad alusiva.

Sorprende intempestivo descenso de casos de Covid en Sonora

Mientras que en esta semana se ha observado un brusco descenso en los casos de Covid-19 reportados por las autoridades estatales, así como en los decesos, tanto que a partir de hoy estamos en amarillo, tanto en Sonora como en la mayoría de los municipios, me llama la atención que lamentablemente nos seguimos enterando de fallecimientos de conocidos o familiares de conocidos a causa de este virus

Además, hace pocos días me tocó estar un buen rato en un hospital privado en donde el área de Covid está saturada, a lo mejor fue cuestión de momento, pero llama la atención la diferencia entre lo que se observa y los números que se están entregando, e incluso en redes sociales hay muchos comentarios que desconfían de las cifras y señalan que están “maquilladas”.

Por supuesto que todos queremos que los casos disminuyan o de preferencia que desaparezcan, pero también es importante conocer la realidad de esta pandemia y no por tratar de que la gente vuelva a la normalidad, vayamos a tener en breve otro repunte y quien sabe cómo y a cuántos nos toque.

Lo bueno que el secretario de Salud, José Luis Alomía, advirtió que si la gente no cumple con las medidas preventivas, se podría dar un repunte, la cuestión es que cuando nos dicen que vamos muy bien y no se insiste en el uso de mascarilla, lavado de manos, y el etcétera que ya conocemos, los casos han aumentado, por lo que debe de incrementarse los llamados a la prevención y sobre todo vigilar que se cumpla con todas las recomendaciones.

Inicia Toño Astiazarán sus actividades con la pila bien cargada

Ojalá que el ímpetu con que el alcalde Antonio Astiazarán inició su gestión se mantenga a lo largo de los tres años, porque muchos se quedaron con buen sabor de boca al ver que justo a horas de asumir el cargo, por la tarde ya se andaban bacheando calles, retirando basura y maleza.

Y lo que sea de cada quien así han seguido los trabajadores municipales que se han sumado a trabajar de la mano del primer edil… Ojalá que la batería le dure hasta que culmine su gestión y olvidemos el sinsabor de sus antecesores.

Además, como sabemos, el alcalde prepara estrategias innovadoras en materia de energía y ojalá que los proyectos se cristalicen en beneficio de los que habitamos esta capital.

