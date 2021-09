Estará hoy el presidente López Obrador en Hermosillo

Y como no hay plazo que no se cumpla y fecha que no se llegue, este viernes estará por territorio sonorense, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien junto a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, inaugurará el nuevo Hospital General del Estado, que según dicen los conocedores “quedó de 100”.

Será la última ocasión en que la mandataria reciba al presidente mexicano, como gobernadora de Sonora, ya que el domingo concluirá su gestión, para posteriormente tomarse un descanso junto a su familia y después empezar a perfilar sus actividades futuras.

Conociendo a la gobernadora no se quedará en casa cruzada de brazos, es una mujer con grandes facultades, un cúmulo de experiencias, que tejió grandes relaciones no solo en el país sino en el extranjero y quien todavía tiene mucho que dar, por lo que seguramente el próximo año sabremos sobre sus proyectos futuros.

Por cierto, suponemos, según ha ocurrido en estos nuevos tiempos que también estará en el acto de inauguración del nosocomio, el gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, quien tenemos entendido que la tarde-noche de este jueves recibió la noticia de que está libre de Covid-19.

Dará a conocer Alfonso Durazo al resto de su gabinete mañana sábado

Y tras recuperarse del virus, el gobernador electo, Alfonzo Durazo dará a conocer mañana sábado al resto de los integrantes de su gabinete, por lo que las especulaciones están a la orden del día.

Los nombramientos incluyen no solo su gabinete legal, sino al ampliado, de tal forma que posiblemente solo quede pendiente la designación del Secretario de Seguridad, quien tiene que ser propuesto por el Consejo de Seguridad.

Además, según anticipó en un comunicado, el próximo mandatario dijo que también se incluirá a los titulares de organismos descentralizados… Así que a partir del lunes la lista de quienes pasarán a la Renata, será bastante larga.

El 77 por ciento de las calles requieren reparación señalan ingenieros

Para tener una idea de la problemática que tenemos en materia de pavimentación o falta de ésta en las calles de Hermosillo, el Colegio de Ingenieros señaló que el 77 por ciento de las calles requieres ser restauradas y para ello se requerirían entre cinco mil o seis mil millones de pesos.

Según los especialistas son 19 millones de metros cuadrados de vialidades los que requieren ser reparados y lo único que se requiere son recursos para poder contar con los materiales y se trabajaría en forma rápida en la reparación de las rúas.

Por su parte, el alcalde electo, Antonio Astiazarán, quien a partir de la próxima semana ya tendrá la responsabilidad de dar respuestas a los hermosillenses, se reunió con el titular de la Sedatu, Román Reyes Falcón, a quien planteó las prioridades en inversión.

Cabe señalar que actualmente en Hermosillo, a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) que realiza esa dependencia federal, se llevan a cabo cinco obras en las cuales se invierten 112 millones 700 mil peso.

Ojalá que las buenas intenciones se lleguen a concretar y sobre todo fluyan recursos para mejorar las condiciones en que se encuentran no solo las calles sino la infraestructura pluvial y de alcantarillado en la capital.

Edita Cobach libro con experiencias de maestros y alumnos durante la pandemia

Recibí un ejemplar del libro editado por el Colegio de Bachillere del Estado de Sonora, “Entre el aprendizaje y la esperanza” que incluye testimonios de resiliencia educativa ante la pandemia de Covid-19.

La obra incluye no solo textos de docentes sino de alumnos que dan a conocer su experiencia en esta pandemia que vino a dar un giro a la forma de vida que conocíamos y a transformar nuestra existencia en lo que llamamos nueva normalidad y a la cual todavía no nos acostumbramos.

Agradezco al director del sistema Cobach, Víctor Mario Gamiño por hacernos llegar este ejemplar que leeremos detenidamente. También hacemos un llegar un agradecimiento a su director de Comunicación, Noé Curiel, por las atenciones recibidas.

