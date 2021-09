Recibirá Toño Astiazarán una ciudad destrozada y “greñuda”

Una ciudad capital destrozada y “greñuda”, como en su tiempo de gobernador, la calificó Samuel OcañaGarcía, es la que recibirá Antonio Astiazarán Gutiérrez, el próximo 16 de septiembre, porque no creo que en los días que restan la actual administración que inició Celida López y concluirá tristemente Fermín González vaya a hacer algo por arreglar las calles que parece fueron bombardeadas, ni colocará las tapas robadas de las alcantarillas.

Claro que al menos en el último caso, los hermosillenses tienen la responsabilidad, porque las tapas no se fueron solas, sino que fueron sacadas para venderlas.

Ni qué decir de los cerros de basura acumulados en las alcantarillas debido a los desechos que tiran quienes habitan esta capital, lo cual colapsa las parrillas durante las lluvias y provocan inundaciones y encharcamientos de las calles.

En el caso de los hoyancos del pavimento, ahí si los responsables son quienes adquirieron materiales de baja calidad, a sabiendas de que a la primera lluvia será arrastrado y el problema sería peor, sin embargo, los “cochinones” que tiran la basura en cualquier lado son los responsables del taponamiento de los colectores.

Los titulares de cada administración que inicia prometen lo mismo: utilizarán materiales de calidad en el pavimento y resolverán los problemas de Hermosillo.

La realidad ha rebasado a cada uno de ellos y ellas, pero además, ha acabado con las aspiraciones de llegar a otras posiciones electorales, como se vio recientemente, porque la gente se cansa de que violen la confianza que depositaron al votar para llevarlos o llevarlas al cargo, porque prometieron que serían diferentes y resultaron más de lo mismo, o peores.

Ahora, la gente espera que Antonio Astiazarán responda y solucione la problemática y ojalá lo logre, aunque tendrá en contra muchos factores, sin embargo, si de algo conoce el Toño, como le dicen, es de negociar y de buscar soluciones alternas a los problemas que pueda llegar a enfrentar.

Ofrece sorpresas primera sesión en el Congreso del Estado

Un buen inicio tuvo la diputada Karina Zárate Félix, ya que fue electa Vicepresidenta de la primera mesa directiva del Congreso del Estado que inició funciones este primero de septiembre.

En lo personal me llamó la atención que en un Congreso con mayoría de féminas, la primera presidencia haya recaído en un hombre, en este caso el exdirigente de Morena, Jacobo Mendoza Ruíz, pero si tomamos en cuenta que la mayoría de legisladores son de ese partido, se entiende el porqué.

Por lo pronto quedó una mesa directiva equilibrada, ya que además de Mendoza Ruiz y Karina Zárate, se integró a Diana Karina Barreras como segunda secretaria, Rosa Elena Trujillo Llanes, como suplente y Fermín Trujillo quedó como primer secretario.

Por cierto que hasta a Jacobo Mendoza le sorprendió que la hermana de Ana Gabriela Guevara, Azalia, se haya pasado de la bancada del Partido del Trabajo, que encabezaba su hermana, a Morena, pero así es la política.

Lamentable decisión de una persona de colgarse en el vertedor de la presa

Con un trágico e impactante suceso amanecimos los hermosillenses, ya que en pleno vertedor de la presa, fue encontrado el cuerpo de un hombre que pendía de una soga, ya que escogió ese sitio para quitarse la vida.

¿Qué habrá pasado por la mente de esta persona al tomar esta fatal decisión? Solamente él lo sabe.

Sin embargo, esta situación nos debe de alertar sobre la grave problemática que es el suicidio y que día a día va creciendo derivado del encierro de la pandemia, del estrés por la falta de oportunidades de trabajo, por la crisis económica, por un sinfín de situaciones que cada quien conoce y que debe de buscarle una solución que no conlleve acabar con su existencia.

La salud mental es muy importante, sin embargo, a la mayoría le avergüenza pedir ayuda e ir a ver un médico especialista, lo cual no tiene nada de particular, ya que cuando uno está enfermo del corazón acude al cardiólogo, o si tiene algún problema en brazos o piernas, va al ortopedista o traumatólogo, en los ojos, al oculista, y la lista es larga de los especialistas de los distintos órganos del cuerpo, entonces, ¿por qué no acudir al sicólogo o siquiatra?

Hacerlo, no es ni debe ser motivo de escarnio, porque la salud mental es tan importante como cualquier extremidad u órgano del cuerpo, si usted siente que necesita ayuda, búsquela sin avergonzarse, porque todo tiene solución, menos la muerte.

