Guía Tom Brady en triunfo de Tampa Bay

Con un gol de campo de 36 yardas de Ryan Succop, se apuntan la victoria en el primer partido de la temporada 2021-22 de la NFL

A Tom Brady le bastaron 1:24 para quitarle la sonrisa del rostro a Dak Prescott y a Dallas.

Los Bucaneros vencieron 31-29 a los Cowboys con un gol de campo de 36 yardas de Ryan Succop, en el primer partido de la temporada 2021-22 de la NFL.

Los texanos le dejaron tiempo al veterano de 44 años y los fulminó. Arrancó la última ofensiva desde la yarda 25, y en 11 jugadas le dio la vuelta al marcador.

Brady acabó con 379 yardas, cuatro pases de anotación y dos intercepciones.

Prescott volvió después de 11 meses de ausencia al campo para lanzar 403 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción. Tuvo a los campeones en la lona, pero no les alcanzó a los visitantes.

Un gol de campo de 48 yardas de Greg Zuerlein con 1:24 por jugarse parecía finiquitar el duelo, pero con Brady, ganador de siete anillos de Super Bowl, nada está escrito.

La primera mitad fue muy pareja, tanto que los locales se fueron arriba 21-16.

Cuando los Cowboys tenían todo para darle la vuelta al marcador en el tercer cuarto, pues caían solamente 21-19, le interceptaron a Dak, y esa pérdida le costó siete puntos a los texanos, pues enseguida Brady llevó a los Bucaneros a otro TD en conexión con Rob Gronkowski para dejar la pizarra 28-19,

Al final del tercero, los Cowboys volvieron a ilusionar cuando Prescott conectó un pase a las diagonales de 21 yardas para Amari Cooper. Los texanos se acercaban 28-26, y faltaban 12 minutos por jugarse.

Para el último cuarto, los receptores no le respondieron a Brady en la ofensiva, tirando pases, y entonces llegó otro chance para Dallas, pero los visitantes no pudieron superar su yarda 20 y tuvieron que patear.

Cuando los locales estaban por sellar el triunfo faltando 5 minutos, la defensa de los Cowboys provocó un balón suelto. Chris Godwin estaba por anotar un touchdown a pase de Brady recibió un golpe y soltó el balón en la yarda 1.

Dak entró para buscar la ofensiva que diera el triunfo. Arrancaron en su yarda 10 con 4:52 por jugarse.

Dallas buscaba acercar el balón al otro lado del campo, ya que con un gol de campo ganaban.

Hubo una jugada que los puso hasta la yarda 40 de Tampa Bay, pero un castigo (sujetando) los devolvió a su yarda 26. Quedaban poco más de dos minutos.

Después vino el gol de campo de Dallas para darle la vuelta, pero faltaba la última ofensiva de los locales.