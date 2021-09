Filme ‘Sin Señas Particulares’ se lleva la gala de los Ariel

La presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Mónica Lozano, llamó a que intervenga el gobierno a favor del cine mexicano

En una gala ágil del Premio Ariel, de apenas una hora y 20 minutos, donde Sin Señas Particulares fue la gran ganadora, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) remarcó la urgencia de que el gobierno intervenga en favor del cine mexicano.

La actual presidenta del organismo, la productora Mónica Lozano, sostuvo que se debe respetar la cuota de pantallas para el cine nacional, así como regular a las plataformas de streaming como hacen otros países para favorecer la industria.

«Hoy corremos el riesgo de quedar convertidos en meros maquiladores de contenidos para las grandes plataformas extranjeras, sin protección alguna frente a la pérdida de nuestros derechos autorales y laborales. Los cineastas hemos visto cómo, en otros terrenos de la economía, el gobierno ha intervenido para generar condiciones de competencia justas y equitativas.

«No nos explicamos por qué, hasta ahora, no lo ha hecho en el cine. Hemos llegado a la mitad del sexenio; si queremos volver realidad estas demandas de la comunidad, hay que hacerlo sin demora. Se requieren, en efecto, hechos y no palabras en el apoyo a nuestro cine», expresó Lozano a media entrega.

La productora de Amores Perros urgió a la actual Legislatura a trabajar las modificaciones a la Ley Federal de Cinematografía y eliminar el argumento de que lo importante son los intereses comerciales.

«Esto permitirá pensar en un mejor futuro para nuestro cine, para las generaciones de cineastas y espectadores por venir. No menosprecien la importancia del arte y la cultura para el bienestar de las y los mexicanos y para el futuro de nuestro México», afirmó la cineasta.

Sin Señas Particulares, la ópera prima de Fernanda Valadez sobre la desaparición forzada, llegó como el filme más nominado al estar en 16 categorías y se llevó nueve premios, incluidos los más importantes: Película, Dirección y Guión Original.

También ganó Actriz para Mercedes Hernández y Coactuación Masculina para David Illescas.

«Este Ariel lo quiero dedicar a todas las mujeres que están buscando a sus familias. El País entero está en deuda, la desaparición y el reclutamiento forzado es algo que no debería existir en México y le toca a las autoridades, pero también a los ciudadanos, entender y resolver esto que nos duele», expresó Hernández.

Alfonso Herrera fue premiado como Mejor Actor por El Baile de los 41, mientras Las Tres Muertes de Marisela Escobedo se llevó el premio a Largometraje Documental.

La ceremonia destacó por ser concisa, comparada con la del año pasado que duró tres horas y 20 minutos, y los únicos cineastas que dieron discursos fueron los galardonados con el Ariel de Oro: el sonidista Fernando Cámara y la actriz Ofelia Medina.

Ambos ganadores se dijeron orgullosos de que sus esfuerzos por impulsar el cine de calidad han rendido frutos.

Medina arrancó sus agradecimientos con la voz entrecortada, pues le entregó su estatuilla Guadalupe Vázquez, sobreviviente de la matanza de Acteal de 1997, e integrante de la organización Las Abejas de Acteal, quien agradeció el apoyo constante de la actriz.

El In Memoriam fue presentado por Contreras, quien dijo que fueron más de 100 colegas quienes fallecieron este año, por lo que homenajearon rostros como Isela Vega, Patricio Castillo, Rosita Quintana, Paul Leduc, Sammy Pérez y Armando Manzanero, cuyo tema «Adoro» musicalizó parte del segmento.