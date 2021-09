Falta de camiones afecta usuarios

Usuarios del servicio de transporte público de Hermosillo se vieron afectados este viernes por la falta de unidades circulando en las diferentes rutas de la ciudad, luego de que durante las primeras horas de la mañana solo salieron alrededor de 40 camiones del centro pernocta.

Al parecer la causa principal de que fueran pocos los camiones que brindaron el servicio fue la falta de diesel, lo que provocó que las paradas se llenaran de usuarios, y los tiempos de espera aumentarán hasta una hora.

La larga espera generó la molestia de decenas de usuarios quienes tuvieron que utilizar otro medio de transporte como taxis a las diferentes plataformas para desplazarse y no llegar tarde a sus lugares de trabajo.

“Nosotros estamos pagando por un servicio que no se nos está prestando, ahora andan diciendo que es porque no hay diesel, ese no es problema de los usuarios, la empresa debe atender eso, la gente está pagando por un servicio, no nos lo dan gratis y siempre somos los afectados”, expresó un usuario.

“No hay camiones, las paradas están llenas y el gobierno no hace nada por arreglar el problema del transporte”, comentó otro.

Durante el transcurso del día se fue normalizando el número de unidades en circulación, pero esto no puso fin a la molestia de los ciudadanos, pues señalaron que no es la primera ni será última vez que esto ocurra.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades a mejorar la calidad del servicio y retirar las concesiones a la empresa si no cumple con lo establecido, para no afectar a los miles de usuarios que hace uso de este medio para trasladarse.