Exhortan a educadores a sumarse como voluntarios

La fundación «Algo por Alguien» hizo una invitación a mujeres y hombres que sean educadores o se estén formando para ello, para que se sumen como voluntarios para impartir clases a niños que habitan en asentamientos irregulares de Hermosillo.

El dirigentes del organismo, Sebastián Loustaunau Molina, manifestó que muchos niños no cuentan con materiales de respaldo como tablet o computadoras para poder llevar sus clases en línea durante esta pandemia, por lo que el año pasado se abocaron a diseñar un programa educativo mediante el cual puedan brindar la educación de calidad de forma directa.

Mencionó que en el ciclo pasado participaron ocho educadores voluntarios y este año se requieren nueve para impartir clases a niños de los sectores Guayacán y Nueva Ilusión.

“En cada comunidad dividimos a los niños por grupo de edad, de tal forma que la educadora pueda enseñar bien a un grupo máximo de 10 niños y además abrimos un grupo especial para menores con necesidades especiales, ya sea un trastorno, déficit, donde son acompañados por una psico- maestra para que pueda darles un diagnóstico”, dijo.

Loustaunau Molina indicó que las clases se imparten los días martes a viernes, de 16:00 a 18:00 horas, a aproximadamente 70 menores que están inscritos en escuelas oficiales, y que no pueden acudir a las escuelas porque diversos motivos, y tampoco no pueden llevar sus clases de forma virtual porque no tienen las herramientas para ello.

Añadió que las personas interesadas en ser educadores voluntarios pueden durante este periodo de septiembre a diciembre, pueden comunicarse a los teléfonos 662 4151435 o al 662 3685058 e incluso mandarles un mensaje en sus redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.