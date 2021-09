Es León campeón de la Leagues Cup

Un Ángel salvó al León y al futbol mexicano.

De la mano de Ángel Mena, «La Fiera» vino de atrás y se llevó la Leagues Cup luego de vencer 3-2 a Seattle, que le dio a los esmeraldas su primer título internacional y al balompié nacional la revancha luego de haber perdido las Finales de la Nations League, la Copa Oro y hasta el Juego de Estrellas.

En la primera mitad hubo más tarjetas amarillas, cuatro, que disparos a portería pues ninguno de los dos equipos le atinó a los tres palos.

Pero el complemento fue todo lo contrario y en menos de tres minutos, los Sounders encontraron un espacio por la banda de la izquierda que Jimmy Medranda explotó y mandó un servicio para que Cristian Roldán pusiera la pelota en la red.

Ariel Holan no tardó en mover sus piezas y luego del ingreso de Elías Hernández y Emmanuel Gigliotti, equilibró la balanza.

Al 78′ Ángel Mena se lució con una bicicleta en el área, arrancó a línea de fondo y tras recortar fue derribado, pena máxima que él mismo mandó a la red a 10 del final.

«La Fiera» no aflojó, siguió apretando en la zona baja rival y eso le dio el gol de la tranquilidad con una descolgada de Mena, que no logró superar al arquero pero al rechace llegó Gigliotti, quien sólo tuvo que puntear el esférico para darle a La Fiera el tanto del título, pues en tiempo añadido, Nicolas Benezet marcó el 3-2.

Los esmeraldas se sacaron la espina y de paso dieron la cara por el futbol mexicano que la había pasado mal ante los combinados del país vecino.