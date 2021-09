Enoja a vecinos mal estado de vialidades

Sigue en aumento la presencia de baches en la ciudad, ya sea por fugas de agua y drenaje o las lluvias que se han registrado en los últimos días, lo que sigue deteriorando aún más la condición de las vialidades que aún cuentan con pavimento y que está en peligro de desaparecer.

Estos cráteres o agujeros en el pavimento se pueden observar por toda la ciudad, ya que la condición de las calles no es la óptima, por los pavimentos viejos que tienen la mayoría o las tuberías de agua que frecuentemente sufren rupturas, principalmente porque ya cumplieron su tiempo de vida útil.

Sin embargo, el sector norte de Hermosillo es donde se observan con mayor frecuencia estos baches de diferentes dimensiones, así como calles totalmente destrozadas por las lluvias.

A 10 días de terminar la administración municipal, han aumentado las deficiencias en la ciudad, y con esto la molestia de los ciudadanos quienes no han logrado ver un verdadero cambio, sino todo lo contrario.

“Nada vimos que hiciera realmente este gobierno de Celida López, las calles siguen están llenas de hoyos por dónde pasen, no hay agua, dijeron que no habría tandeos pero no tenemos agua casi todo el día”, manifestó Gustavo.

“Es un cochinero este gobierno, ya la gente está harta de tantas mentiras, dijeron que iban a arreglar las calles y hasta les soltó dinero el “Peje” para eso, y no han hecho nada.

Cada día aparecen más baches, la ciudad está hecha pedazos, entonces”… ¿A dónde quedó ese dinero? fue el cuestionamiento que hizo Lucas García.

Los ciudadanos coincidieron en que cada vez están desapareciendo más rápido las calles de Hermosillo, porque el asfalto utilizado para pavimentar o recarpetear no es de buena calidad, y con las lluvias se levanta fácilmente.