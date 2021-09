Las oficinas del Registro Civil, en Hermosillo, ya no expiden actas de nacimiento

Desde hace mucho tiempo que no visitaba las oficinas del Registro Civil en Hermosillo, ubicadas en el Centro de Gobierno y, grande fue mi sorpresa cuando me presenté a tramitar mi acta de nacimiento este miércoles y me informaron que ya no prestaban este servicio y que lo hiciera en los cajeros automáticos que se localizaban en el mismo edificio.

El problema es que mucha gente no sabe usar los cajeros, les da miedo las nuevas tecnologías, y no hay personal del gobierno auxiliando a estas personas, por lo que se pierde mucho tiempo. Además, solo hay dos cajeros para atender a miles de solicitantes, formándose largas filas, perdiéndose mucho tiempo.

El principal servicio que prestaba el Registro Civil ya no lo presta, entonces, ¿qué hacen sus empleados? Los cajeros automáticos deberían de ser auxiliares y no dejarles toda la carga laboral a las maquinas, además a estas no se les puede preguntar nada.

Muchas personas después de perder el tiempo haciendo cola, llegan a la máquina recaudadora y por cualquier detallito técnico no se les entrega el documento. La idea de instalar cajeros automáticos es buena, pero en ocasiones hace falta la atención personalizada…Son muchas los solicitantes que no saben usar las nuevas tecnologías, solo es cuestión de estar unos minutos en los cajeros y uno se da cuenta.

Simplemente las computadoras, que hoy en día son de uso común para muchos, para la gran mayoría son tecnologías desconocidas. En el caso del pago de las actas de nacimiento, muchos solicitantes le pedían de favor a otras personas que les echaran la mano y, como aquí en Sonora somos muy solidarios y buenas gentes, con mucho gusto le hacíamos el favor a nuestros semejantes. Creo que a eso se atiene el gobierno, pero la nueva administración estatal que encabeza el Gobernador Alfonso Durazo Montaño debe de tomar “cartas en el asunto”. Para empezar, el Registro Civil no debe de negar el servicio a nadie, además, se les paga.

Dicen que todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos, las 24 horas del día, son largas las colas que se registran en los cajeros automáticos ubicados en el Centro de Gobierno que expiden actas de nacimiento…Un guardia de seguridad me comentaba que en la noche es peligro acudir a los cajeros porque no hay alumbrado público y la vigilancia policiaca es nula.

Sin embargo, las personas acuden por necesidad, pero se hacen acompañar de familiares y amigos…Esto también lo deberían anotar las nuevas autoridades, estatales y municipales, no cuesta mucho encender el alumbrado, que ya existe, y mucho patrullaje… Son sugerencias.

Los automovilistas no respetan los lugares de los parapléjicos

Qué mal nos vemos los hermosillenses al no respetar los espacios de estacionamiento para incapacitados; da coraje mirar a las personas completas físicamente, pero con un cerebro que no alcanza a entender el daño que causan a sus semejantes que por muchos motivos necesitan esos lugares…En los espacios exclusivos para discapacitados, esos pintados de azul y con una silla de ruedas del mismo color, son más los vehículos con placas normales los que los ocupan. Creo que es cuestión educación, falta de cultura y de personas “huevonas” que le hacen al vivo.

Una cuadra de más que caminen los discapacitados a pie o en sus sillas de rueda, significa un gran esfuerzo, pero lo tienen que hacer por necesidad…En Hermosillo, como en otros municipios del estado, es un problema muy serio la falta de estacionamiento en las aceras y, en los públicos, son demasiado caros para el servicio que prestan. La mayoría al aire libre, sin sombra, ni vigilancia, además, no se hacen responsables de robo, total o parcial. En algunos sectores de la ciudad, de la noche a la mañana prohibieron los estacionamientos en las calles y avenidas, sin hacer ninguna modificación a estas.

Por eso miramos tantos vehículos en las banquetas, invadiendo los espacios de los peatones, pero este tema lo trataremos en otras entregas…Los nuevos gobiernos tienen que poner orden…Las autoridades municipales deben de ser más enérgicas con los automovilistas que no respeten los lugares de los parapléjicos, aplicando fuertes multas y llevándose los vehículos con grúa al corralón de la policía municipal. No hay como las multas para que uno no vuelva hacer las cosas…Lo que afecta al bolsillo duele mucho.

Al parecer las bandas criminales seguirán operando en Sonora con los nuevos gobiernos

Al parecer las bandas del crimen organizado seguirán de frente en el estado ahora con los nuevos gobiernos, estatal y municipales…Las fuerzas del mal están actuando en Sonora, pero estas no se mandan solas, alguien está provocando el desorden…Los movimientos feministas que se realizan en todo el país, incluyendo a Sonora, están bien organizados, así como los ataques a la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano, son manifestaciones que cuestan mucho dinero.

La gente común, tienen otras cosas más importantes en que ocuparse, como llevar el sustento familiar diario a su casa, porque los chamacos nada más piden comida sin saber cómo lo hacen sus padres para llevarla…Alguien quiere desestabilizar al estado y eso es malo, porque esto trae atraso, cero crecimientos y mucha ruina…Hasta aquí lo comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson