López Obrador no programó bien su gira a Sonora, pudo haber estado en un partido de béisbol

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no aprovechó su estancia en Sonora para estar presente en unos de los encuentros en donde participa México en el campeonato mundial de béisbol Sub-23, o simplemente estar presente en el estadio de Ciudad Obregón, sede de los eventos deportivos…López Obrador es un aficionado de “hueso colorado” al rey de los deportes, es más, lo practica y no lo hace nada mal…Hubiera sido una motivación muy importante para los muchachos representante de México que ya están clasificados para los Play Off.

El presidente sostuvo una reunión con miembros de la Tribu Yaqui en Vicam, municipios de Guaymas, Sonora, y luego abandonó el estado. No sé si comería con los yaquis, tengo entendido que no, porque se regreso a la Ciudad de México. López Obrador es amigo de muchos años de los Yaquis, él y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que lo acompañó en esta gira.

El presidente vino a regresarles las tierras que les fueron quitado a la Tribu hace muchos años. Esta promesa se las hacía a los yaquis en cada sexenio en donde había participado como candidato presidencial.

Al llegar a la presidencia se las siguió prometiendo cada vez que venía a Sonora, hasta que llegó el día, que para los Yaquis es histórico y, para López Obrador, una promesa cumplida. Qué bien, pero ¿al resto de los sonorenses qué les trajo esta visita presidencial?… nada, sino todo lo contrario, porque se habló de suspender el Acueducto Independencia que trae agua de la presa El Novillo a Hermosillo…Si esto se llega a dar, afectaría directamente a los habitantes de la capital de Sonora y otros municipios, y, no se vale, tapar un hoyo abriendo otro. Esto podría dividir a los sonorenses.

El presidente López Obrador hizo una solicitud de perdón a los pueblos yaquis de Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una solicitud de perdón a las autoridades del Gobierno Tradicional de la Nación Yaqui por los abusos de gobiernos anteriores, para luego firmar el Plan de Justicia Yaqui, mismo que contempla diversas acciones y estrategias para el beneficio de la etnia.

Junto con la petición de perdón por agravios en contra de los pueblos originarios, llevada a cabo en una ceremonia en Vícam Pueblo, el mandatario del país anunció la devolución de 2 mil 943 hectáreas de territorio a la etnia, así como la creación del Distrito de Riego 018 y la construcción del Acueducto Yaqui.

“Estoy seguro de que en los tres años que me quedan como presidente terminaré de cumplir con los compromisos que hoy estamos recordando y refrendando. Voy a seguir visitando los pueblos yaquis, cada tres o cuatro meses, para que se cumpla el plan de justicia a los pueblos yaquis”, aseguró López Obrador.

Dentro del plan se acordó el resarcimiento de más de 20 mil hectáreas de tierras, pero como primer acto se devolverán casi tres mil hectáreas para que sean parte de su patrimonio territorial a título comunal; el Acueducto Yaqui tendrá una longitud de 158 kilómetros; mientras tanto, el Distrito de Riego 018, con una superficie de 126 mil 259 hectáreas, de las cuales, 61 mil 223 serán irrigables, con un volumen de 573 millones de metros cúbicos.

¿Quién es Cuauhtémoc Cárdenas para pedir la suspensión del Acueducto Independencia?

El Excandidato Presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, la cancelación de la operación del Acueducto Independencia que abastece a la ciudad de Hermosillo, Sonora y también la aplicación de sanciones a quienes violaron la ley para su construcción.

Recordó que esta obra fue construida pasando por encima de disposiciones judiciales y que se construyó a pesar de varios mandamientos para que no se construyera o se suspendiera su construcción y que se ha puesto en operación consecuentemente al margen de la Ley y que hoy extrae 30 millones de metros cúbicos de aguas de la cuenca del Río Yaqui para llevarlas a la cuenca del Río Sonora.

También denunció que se han instalado tomas clandestinas alrededor del acueducto, por lo que va regando terrenos aledaños a la obra a todo lo largo de su desarrollo. Una primera muestra de voluntad del Gobierno de la República de poner orden y hacer justicia en los usos de las aguas de la cuenca del Río Yaquí será entonces cancelar la operación del Acueducto Independencia y sancionar a quienes en este caso hayan violado la Ley.

El acueducto Independencia fue anunciado en 2009 y su construcción se inició en 2010. Fue inaugurado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y en él se invirtieron más de 4 mil millones de pesos y proporciona servicio a 800 mil habitantes de Hermosillo con una aportación de 2 mil 380 litros por segundo. Quién es Cuauhtémoc Cárdenas para pedir la suspensión del Acueducto Independencia? Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

