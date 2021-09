Autoridades de Salud no deben ceder a presiones ni relajar medidas por Covid

La Secretaría de Salud estatal no debe de ceder ante las presiones de los diversos sectores de la comunidad que buscan que se libere todo; los dueños de restaurantes y cantinas quieren el mismo horario de antes de la pandemia, cuando se amanecían. Dicen, que abrir en tiempos normales no es negocio para ellos. Los restaurantes pueden abrir las puertas al público desde muy temprano para que las personas que quieran desayunar, comer o cenar…No hay necesidad de que se amanezcan hasta las dos o tres de la mañana…Una cena así, se convierte en borrachera.

Los casos de coronavirus continúan creciendo y, de acuerdo a cifras de la secretaría de Salud estatal, el pasado domingo se registraron 226 enfermos más y 57 muertes, en un solo día, lo que significa que las cosas no andan bien, las autoridades deben de “parar oreja” y atacar al virus por todas las vías. No es posibles que, a 18 meses de haberse registrado el primer enfermo de Covid en el estado, todavía se encuentren los hospitales llenos de gentes con este terrible mal

La secretaría de Salud debe de aplicar medidas más enérgicas y no permitir la apertura de muchos negocios. Entendemos la desesperación de los empresarios dueños de restaurantes y cantinas que no puedan abrir las puertas de sus negocios con los mismos horarios establecidos antes del Covid, pero mientras se sigan presentando más enfermos, se irán restringiendo las libertades que aún tenemos…Esto no es de querer o no querer, son medidas que se tienen que tomar por el bien de las mayorías.

La pandemia del Coronavirus sigue entre nosotros y, mientras no cambie de rumbo, no podrán regularizarse las asistencias a los salones de clases, como todos los deseamos…Los niños de preescolar, escolar, primaria y secundaria, están corriendo un riesgo muy importante, porque sus padres no pueden atenderlos poque ambos trabajan. Hay otros casos en donde la mujer es padre y madre a la vez, esto pone a las mamás en una situación más difícil. Por eso se arriesgaron.

Esta situación provoca estrés entre los padres de familia, porque después de dejar a sus hijos en las escuelas, se van con el pendiente de que vaya a aparecer un caso de Coronavirus en un salón de clases y se infecte toda la escuela. Ojalá toda salga bien, como lo tiene programado el Gobierno del Estado y el federal, para que ya pronto volvamos a ver las escuelas llenas de chamacos sanos corriendo en los patios y espacios deportivos que existen en la mayoría de los planteles.

Iniciaron los programas de bacheo en Hermosillo ¡Qué bien!

Me tocó ver laborando a marchas forzadas a brigadas de trabajadores del ayuntamiento de Hermosillo tapando todos los baches de la colonia Las Quintas…Pasé en la mañana por la Quinta Mayor y volví a pasar por la tarde y la situación era otra muy distinta. Se trabajó bien y rápido, porque por la mañana hubo amenaza de lluvia, con nubes muy intensas al norte y noroeste. Los aguaceros que llegan a Hermosillo son los que vienen del sur y del noreste…Fíjese usted.

Así como en Las Quintas iniciaron los programas de bacheo por todo el municipio, tal como lo prometió el alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, por lo que, para el próximo diciembre, mes en que muchos paisanos regresan a su tierra, puedan ver una ciudad en crecimiento y moderna, más aquellos que vienen de los Estados Unidos. Los paisanos que van de paso a más al sur, también se irán con una buena impresión de nuestra hermosa capital.

También es necesario y urgente, la limpieza en los bulevares y solares baldíos, en donde la maleza está muy crecida. Eso da muy mal aspecto a la ciudad…A los propietarios de los solares baldíos hay que exigirles que los limpien o, que lo hagan los trabajadores del ayuntamiento y que le pasen la cuenta para que la paguen. O, si no, que se los carguen a sus cuentas, para luego que paguen el impuesto predial, o como multa al revalidar o sacar las nuevas placas de circulación.

Este martes estará en Sonora el presidente López Obrador; visitará territorio Yaqui

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará nuevamente Sonora este martes y se reunirá con la comunidad yaqui para tratar temas de gran relevancia para la etnia, informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal anunció que en el marco del Plan de Justicia Yaqui el presidente Andrés Manuel López Obrador participará en un evento de solicitud de perdón al pueblo originario encabezado por las autoridades tradicionales, firmará el acta constitutiva del Distrito de Riego 018, y restituirá tierras por más de dos mil 943 hectáreas.

“Hoy se reconoce con formalidad la creación de este distrito, porque las tierras que va a atender el Distrito 018 ya se han venido regando históricamente con la dotación de agua que tiene la etnia, y en el caso de la restitución de tierras, no hay absolutamente ninguna afectación a particulares; una parte son terrenos nacionales y otra parte menor es el regreso de tierra del gobierno del estado a la federación que luego pone a disposición de la tribu yaqui”, detalló…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

