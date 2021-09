En Pocas palabras

Se comenta en los mentideros políticos que Durazo buscará la candidatura a la presidencia

Qué bien que el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anuncie muchas inversiones millonarias en los diferentes municipios de la entidad, en lo que se puede llamar la “luna de miel” de su administración, así tendrá la oportunidad de ver concluidas las obras de gobierno de sus seis años, aunque el pasado viernes me reuní con un grupo de médicos, algunos simpatizantes de la “Cuatro 7” y comentaban que el de Bavispe buscará la candidatura de partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena” a la Presidencia de la República…Podría ser, ¿porque no?

En política todo es posible, más cuando se tiene una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no hay que descartar esa posibilidad…Es más, en mis columnas de seis meses atrás, comentaba que Durazo Montaño buscaría la presidencia, pero que necesitaba dejar la secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, porque en tres años llegaría “muy golpeado”, por otros interesados a ocupar el mismo cargo público de elección popular. Como gobernador de Sonora se la pasaría “pian, pianito”, sin una oposición que le estorbe.

Alfonso sigue siendo presidenciable, aunque haya abandonado la Ciudad de México temporalmente. Tiene que continuar el proyecto de gobierno de su amigo Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fuera asesinado en el barrio de Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, aquel 24 de marzo de 1994, siendo candidato del PRI a la presidencia. En la capital del país se tejen todas artimañas para ser postulados como candidatos a la presidencia por todos los partidos políticos. Durazo tiene dos años para decidirse, parece que falta mucho, pero no, apenas está a tiempo.

Lo único que tiene que hacer es trabajar mucho para bien de Sonora y los sonorenses, que se note su trabajo a nivel nacional y, no descuidar los movimientos políticos y “grillos” de la capital del país…Estamos a dos horas y media de la Ciudad de México, se puede ir y venir en un día, sin descuidar su chamba…Aquí el asunto es mental, porque no se puede estar pensando en la candidatura presidencial, olvidándose de Sonora y los sonorenses. Que recuerde que Sonora podría ser su plataforma política…Ya veremos, dijo el ciego, en dos años más…Hay que esperar.

Mientras, el Gobernador sigue hacienda su chamba, trabajando sábados y domingos

Por lo pronto el gobernador Durazo Montaño sigue haciendo su chamba, trabajando hasta los sábados y domingos, porque hay mucho por hacer…Una cosa muy importante, se está involucrando mucho en los problemas de los 72 municipios de Sonora y sus habitantes, respetando, por supuesto, la autonomía municipal…Todo de común acuerdo con los presidentes municipales. Qué bueno que haya una buena relación entre el gobernador y los alcaldes, pero es importante que después de la “luna de miel”, no se olvide de ellos.

He visto en mis casi 47 años de reportero muchas promesas incumplidas de candidatos, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales, que a través de los años continúan los ciudadanos en espera de que se les cumpla…Recorro a diario Hermosillo y veo muchos problemas que la ciudadanía le han planteado a muchos candidatos a gobernador, desde Rodolfo Feliz Valdés a la fecha, que yo recuerde. Hay municipios que no han tenido cambio en muchos años, otros que sí han tenido, pero “cambios de reversa”, con muchos atrasos.

A Durazo Montaño no lo debería distraer la candidatura de Morena a la presidencia de la república, porque esto sería un atraso de seis años para Sonora. Que recuerde que en los segundos tres años de un gobierno es cuando se notan los cambios, los beneficios, pero también los atrasos…

Sonora ha tenido buenos gobernadores en los últimos sexenios, destaca la administración del doctor Samuel Ocaña García…Los otros han cumplido, han hecho su chamba y su mayor esfuerzo para salir adelante. Son muchas las situaciones por la que pasan las administraciones públicas, por las cuales muchas de las promesas no se cumplen. Pero que digan.

Urge generar empleos en Sonora porque ya se está sintiendo la ruina

Urge generar empleos en el estado, porque ya se está notando la “ruina”, mucha gente sin trabajo y tocando puertas en las empresas grandes y pequeñas, sin respuestas positivas. Hay jóvenes, y otros no tan jóvenes, preparados, egresados de universidades, con maestrías y hasta doctorados, que no consiguen trabajo ni “de lo que sea”, por lo que es necesarios que se pongan de acuerdos los gobiernos, federal, estatal y municipales, para reactivar la economía en la región.

Esta situación podría generar más delincuencia, porque los jóvenes son inquietos, por lo que hay que ocuparlos en algo, si es que no queremos que los atrapen las “fuerzas criminales”. Los no tan jóvenes tienen familia y a diario salen de sus casas en busca de empleo y solo reciben una respuesta, “no hay trabajo”. Además, como ya lo he comentado en este espacio, los empleos que se ofrecen son mal pagados y no alcanzan los salarios para el sostén familiar. Alguien tiene que hacer algo…Este grupo de personas no tan jóvenes, también podrían caen en las redes criminales.

Los comerciantes se quejan porque no venden sus productos de consumo básico, como las frutas y las verduras, las carnes de res, puerco y pollo …Los consumidores se quejan por no tener dinero para comprarlos…De los productos no básicos, muchas empresas han cerrado sus puertas y otras están a punto de hacerlo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

