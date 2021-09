Organizan Madres Buscadoras una rifa para comprar un pick up

Integrantes del Colectivo Madres Buscadoras de Sonoraestán organizando una rifa para la compra de un vehículo pickup seminuevo y están solicitando el apoyo de la comunidad para lograr el objetivo.

Yo les recomendaría que compraran un vehículo nuevo directamente de agencia.Con los apoyos económicos que reciben, -que estoy casi seguro que los hay-, fácilmente lo pagarían con mensualidades de acuerdo a sus capacidades.

Nunca me he explicado cómo dan con los fósiles enterrados años atrás, y de los más recientes, ya que las fuerzas policiacas no han podido dar con ellos.

«Las buscadoras», aparte de que realizan tareas arduas al raso del sol quemante de Sonora, son puras mujeres, que en su gran mayoría buscan un familiar perdido. Al parecer, en el tiempo que llevan con esta tarea han dado resultados.

Por eso les digo que deben de tener apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales y, si no es así, qué «mala onda»…También deberían de tener apoyo de todos los sectores de la comunidad, principalmente de los empresarios, grandes y pequeños, porque realizan una labor admirable. Aunque no se les da difusión a los restos de las personas encontradas muertas, para saben quiénes fueron, a lo mejor es algún familiar que se le daba como perdido. También encuentran a personas con vida en su búsqueda sin descanso.

Ojalá que esta labor que realizan las mujeres buscadoras de personas desaparecidas no vayan equivocar el camino y hacer de esta agrupación un movimiento político de esos que hay muchos en nuestro estado. Hasta ahora, van muy bien y merecen el respeto de toda la comunidad, pero también hace falta el apoyo económico para poder sobrevivir…No sé a cuántas mujeres agrupa esta agrupación, o sin son varias en el estado, pero hay que apoyarlas para que no sufran hambre, ni sed, en sus recorridos por la entidad.

Hay que comprarles un boleto para la rifa que vayan a organizar, que es de un vehículo viejito de su propiedad, para hacerse de otro menos viejo, para poder trasladarse con más confianza por los caminos y carreteras de Sonora…Hasta ahora van bien, ojalá que al recibir apoyos de los gobiernos, empresarios y sociedad en general no se dividan y se crean intereses de todos.

Presenta Durazo calendario de juego y trofeo del Campeonato Mundial Sub-23 de Beisbol

La recepción de un evento de magnitud mundial refleja el compromiso que tenemos con el deporte en Sonora, enfatizó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, durante la presentación oficial del calendario de juegos y develación del trofeo del Campeonato Mundial Sub-23 de Beisbol, a celebrarse del 23 de septiembre al 2 de octubre, en Hermosillo y Cajeme.

Acompañado por Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade); ErubielDurazo Cárdenas, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson); así como de Antonio Astiazarán Gutiérrez y Javier Lamarque Cano, alcaldes de Hermosillo y Cajeme, respectivamente, el mandatario estatal indicó que en su administración el deporte será prioritario para promover la actividad física en niñas, niños, adolescentes y adultos, así como motor para luchar contra el consumo de drogas, la inseguridad y que además fortalezca el desarrollo económico en el estado.

“Recibir en esta ocasión y convertir a Sonora en sede de este evento mundial, es muestra del compromiso que tenemos precisamente con el impulso relevante al deporte”, aseguró el gobernador Durazo, quien deseó todo el éxito al combinado tricolor que intentará defender el título de la categoría, al conquistar el último campeonato Sub-23 realizado en el 2018.

El titular del Ejecutivo Estatal manifestó que en los próximos seis años Sonora contará con el mayor presupuesto social en la historia del estado, y que una parte importante del mismo será designada a promover el deporte, rehabilitar la infraestructura deportiva, construcción de obras como los parques de bolsillo y parques lineales como el que será edificado desde el ejido La Victoria hasta el Parque La Sauceda, en Hermosillo.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, señaló que la designación del Mundial Sub 23 de Beisbol a Sonora, fue consecuencia de su tradición al “Rey de los Deportes”, así como del buen cumplimiento de los protocolos sanitarios por la pandemia del COVID-19 que se tienen en la entidad, además de contar con infraestructura deportiva de primer nivel como el Estadio Sonora y el Estadio Yaquis…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

