Ojalá los programas de bacheo terminen para antes de Navidad y Fin de Año

Ojalá la nueva administración municipal de Hermosillo que encabeza el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez termine con los programas de bacheo de calles, avenidas y bulevares para antes del período vacacional de fin de año, porque es cuando llegan los parientes de otros lugares del estado, del país y del extranjero…Hay que evitar que nuestros paisanos que llevan varios años radicando fuera, principalmente en la Unión Americana, se lleven una mala impresión.

Será una tarea difícil, porque gran parte de esas rúas se encuentran intransitables a causa de tantos baches y fugas de agua potable, que es más lamentable. No son aguas de drenajes colapsados, sino de tuberías de agua limpia que tanta hace falta hace a muchos sectores de la comunidad. El programa de bacheo ya empezó y tendrá todo el apoyo del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, así lo expresó al tomarle la protesta como alcalde a Astiazarán Gutiérrez. Sí se puede, solo es cuestión de poquitos apoyos económicos y de voluntad política, que la hay.

Realice un recorrido por los diversos sectores de la comunidad, barrios, colonias y fraccionamientos, y, aunque usted no lo crea, ninguna calle de Hermosillo se encuentra en buen estado. Las cuadrillas de bacheo deben de aprovechar que dejará de llover unos días para avanzar lo más que se pueda, ya que lloviendo no se puede trabajar. Aunque ayer estuvo medio nublado, los pronósticos de lluvia son nulos, al menos para Hermosillo. Nuestra ciudad capital de Sonora es una de las más hermosas del país, por la que, a nosotros, los hermosillenses, nos toca cuidarla y no dejarle todo al alcalde.

Las personas de Hermosillo somos diferentes a las de otras regiones del estado y del país

Me decía un amigo mío de Nogales, Sonora, radicado en Tucson, Arizona, la semana pasada, que le encantaba visitar Hermosillo porque se le hace una ciudad hermosa con sus habitantes amables y buenas personas, que, sin pretenderlo, le caen bien a los visitantes. Todo eso nos sale del alma, así somos. Ahora, solo nos falta la parte de las autoridades que embellezcan todo el municipio, para que los visitan se lleven una mejor impresión de ese nuestro rancho grande que pretende convertirse en ciudad cosmopolita…Así estamos bien, en Hermosillo toda la gente se conoce.

Las personas que somos originarias de Hermosillo, que aquí nacimos, crecimos y llegamos a la edad adulta, somos muy distintas a las radicadas desde hace mucho tiempo en la ciudad. Esas personas sí saben distinguir entre las personas oriundas y las de fuera…De fuera, como Ciudad Obregón, Nogales, Caborca, San Luis Río Colorado, Navojoa, etc., con más razón de las familias que llegan de otras entidades del país y del extranjero…Pegúnteselos, yo lo he hecho, la gente de Hermosillo es muy distinta a la Ciudad Obregón o Navojoa, de Nogales o de Caborca.

En Hermosillo a toda la gente se le recibe igual, sin distingos. Tenemos un alcalde Guaymas, la anterior alcaldesa es de Puerto Peñasco; se votó por un político de Bavispe, Sonora, que ahora es gobernador, teniendo como adversario de este, a un candidato de Hermosillo…En fin, así somos los hermosillenses y, no toda la gente de Sonora es igual…Aunque los sonorenses, todos, somos “buena onda” los hermosillenses somos distintos, eso es lo que dice la gente que viene de fuera.

Resolverá el Gobernador Alfonso Durazo problemas económicos del Isssteson

Qué bueno que el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, “agarrará el toro por los cuernos” para resolver los problemas económicos que registra el ISSSTESON que afecta a miles de derechohabientes. Dijo que la dependencia del gobierno estatal desde hace muchos años ha padecido de un pillaje extremo y que la tienen en crisis. Se comprometió a contar siempre con medicinas y reducir la lista de espera para consultas especializadas. Dos buenas noticias.

También atenderá la situación por la que han atravesados por muchos años los pensionados, garantizándole sus pagos correspondientes y, construir una salida de largo plazo en acuerdo con trabajadores, el sindicato y los pensionados. “No le heredaremos al futuro esta asignación que lastima a nuestros jubilados. No seremos más de lo mismo, no patearemos ese bote hacia el siguiente sexenio, como ha sucedido históricamente”. Qué bien, me encantan los inicios de gobiernos.

Falta ganado en Sonora para que se coman el pasto que provocaron las lluvias

Me llamó la atención una nota informativa publicada un diario local, en donde decía que ahora que hay mucho pasto, hace falta ganado…Me acordé de los tiempos del Gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que en un reunión de empresarios dijo: Los ganaderos se queja cuando no llueve, y cuando llueve, también…Ahora les hace falta ganado para acabar con todo el pasto que provocaron las lluvias, pero los empresarios ganaderos siempre le ganan a la sequía y exportan todo el ganado en pie a los Estados Unidos y la carne a todo el mundo.

Estos tiempos son buenos para los ganaderos, más cuando se pronostica un invierno con lluvias, eso es mejor, por lo que tienen tiempo de poblar sus hatos ganaderos…Qué buenos que a Sonora la va bien en sus dos economías más importante, la agricultura y la ganadería. No es ningún secreto que la entidad depende en gran medida de la producción agropecuaria, además de la industria que en los últimos años ha crecido mucho…Ojalá que a todos nos vaya bien y no solo a unos cuantos, como debe de ser…A los que le va bien, deben de reinvertir en Sonora.

