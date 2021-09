Toma protesta ante el gobernador Alfonso Durazo el alcalde Antonio Astiazarán

Después de los gritos de independencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, además de las tomas de protestas de los 72 nuevos presidentes municipales de Sonora, a partir de hoy las autoridades empiezan a vivir la realidad, como la falta de recursos económicos y posibles malos manejos de los gobiernos salientes…Los municipios grandes, como Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Navojoa y Guaymas, entre otros, se encuentran sus arcas vacías y sus calles destrozadas.

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño, aprovechó el acto de cambio de presidente municipal de Hermosillo y ante el nuevo alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, se comprometió pavimentar con cemento hidráulico dos rúas que atraviesan de norte a sur y de oriente a poniente la capital de Sonora…Por supuesto que se llevó los aplausos de todos los regidores y regidoras, la Síndico procuradora, Zaira Fernández y, por supuesto, del alcalde, que agradeció la promesa del gobernador. Qué bueno que inician con buena relación gobernador y presidente municipal.

Estuvieron presentes Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno estatal; María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública estatal; entre otros integrantes del gabinete del gobierno del Estado.

Llegó el momento de hablar menos y hacer más: Toño

“A partir de este momento, empezamos a reparar Hermosillo y estamos aquí para cumplir y dar buenos resultados”, expresó el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez en la Sesión Solemne de Instalación del Ayuntamiento de Hermosillo, donde rindió protesta como Presidente Municipal, en presencia del Gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Esta administración municipal buscará ganar la confianza de cada hermosillense y que la gente se sienta orgullosa de su gobierno, hay entusiasmo, ganas y energía para tomar la responsabilidad del gobierno municipal y atender desde ya los temas de cada vecino de Hermosillo, expuso el Presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien llegó a Palacio Municipal acompañado de su familia, su esposa Patricia Ruibal, hijas e hijo.

Agradeció al Gobernador Alfonso Durazo Montaño su presencia y manifestó su seguridad de que este será el primero de muchos encuentros para impulsar de manera conjunta el desarrollo de la capital de Sonora. “Esta vocación compartida por servir será el punto de partida para trabajar como nunca por Hermosillo, y por Sonora. «La realidad es que, si a Hermosillo le va bien, a Sonora le va mejor”, enfatizó Antonio Astiazarán.

El Presidente Municipal de Hermosillo añadió que los hermosillenses estarán al centro de cada decisión que se tome, ya que llegó el momento de hablar menos y hacer más. Dedicó un espacio en su mensaje a su familia que lo acompañó en el recinto municipal. “Son Paty y mis hijos no solo mi vida sino los valores que me inspiran siempre y que son la base de mí actuar. Creo en los valores con los que he crecido y que les he transmitido a mi familia, aprendí de mis padres y abuelos que lo más honroso que podemos heredarle a nuestros hijos es la honra del apellido”, expresó.

Da su primer Grito de Independencia el gobernador Alfonso Durazo, sin público

En una noche del 15 de septiembre llena de música, baile y fuegos artificiales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio su primer Grito de Independencia… En la ceremonia del 211 aniversario del inicio de la Independencia de México, el mandatario estatal, acompañado por su familia e invitados especiales, observó desde el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno la transmisión del Grito de Independencia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino, y, después, él tomó la bandera en sus manos e hizo lo mismo.

El Gobernador Durazo Montaño recibió la bandera nacional de manos de elementos del 73 Batallón de Infantería, y se dirigió al balcón de Palacio de Gobierno para hacer sonar la campana, ondear el lábaro patrio y arengar al pueblo sonorense a recordar y exaltar a los héroes y heroínas que dieron patria y libertad. El mandatario vitoreó a los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad y, por supuesto, Gritó con fuerzas el ¡Viva México! ¡Viva México ¡Viva México! También hubo vivas para los pueblos originarios, el Sonora profundo y el Sonora tierras de Oportunidades

El que se fue grande con los vivas fue el presidente López Obrador, qué, por cierto, se vio mal. A todos nosotros, desde los primeros años desde el Jardín de Niños, hasta los estudios superiores, nos han enseñado y repetido millones de veces, que los vivas son para los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad…Lo demás, son puras payasadas.

El gobernador Durazo Montaño, después del Grito de Independencia o Grito de Dolores, entregó la bandera a los miembros del Ejército para luego, en compañía de su familia, disfrutar del “Huapango de Moncayo”, interpretado por la Banda de Música del Gobierno del Estado, el baile folclórico del grupo de danza “Beloxkom”, así como de los fuegos artificiales que iluminaron el cielo hermosillense…Bonitas las ceremonias del Grito, vistas a través de la televisión. Terminando los festejos oficiales, las cadenas de televisión, Televisa y TV Azteca, celebraron en grande.

Madeleine Bonafoux, nueva directora de Comunicación Social del Ayuntamiento

Antes de cerrar este espacio, les informo que Madeleine Bonafoux, es la nueva directora de Comunicación Social y Vocería del Ayuntamiento de Hermosillo y Jorge Hoyos, es el director de Medios e Información…Qué bien, felicidades a los dos y mucha suerte…Jorge es una persona de gran experiencia en la comunicación y este será un nuevo reto, pero saldrá adelante. A Madeleine, no la conozco personalmente, pero ya habrá tiempo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

