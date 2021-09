Deben controlar precios de la canasta básica, se han incrementado considerablemente

El Gobierno federal debería de controlar los precios de los productos básicos alimenticios, porque los grandes supermercados y los abarrotes de los barrios y colonias cobran lo que les da la gana afectando a los consumidores. Cada semana rinde menos el dinero al comprar los productos de la canasta básica, lesionando a los compradores, principalmente a los que menos tienen. Las amas de casa cada día compran menos y esto afecta a todos, principalmente a los niños, que se encuentran en pleno desarrollo…El gobierno comunista debe de vigilar a los comerciantes voraces.

Sabemos que todos los precios se rigen por la oferta y la demanda, pero el último consumidor no tiene opciones, porque es el que compra en el abarrote de la esquina al precio que le señalan. También visitan los grandes supermercados, pero solo los recorren de punta a punta sin poder comprar nada porque su presupuesto no le alcanza. Estoy hablando solo de los productos básicos como el frijol, la tortilla de maíz, el arroz, la cebolla, el tomate, el ajo y tantos otros productos. No menciono la carne de res, puerco, pollo, pescado, porque sería mucho lujo.

El Gobierno federal no está haciendo nada por los que menos tienen, solo publicita el apoyo a los viejitos, a los jóvenes desempleados y a los estudiantes. Qué bueno que se apoye a muchos sectores de la población, pero hace falta control en los precios de los productos básicos, como antes de que gobernaran los neoliberales. El presidente puede enviar iniciativas de ley al Congreso para regular los básicos, es cuestión de querer, ya que los legisladores de Morena son mayoría en la Cámara, como también son mayoría en el Senado de la República. AMLO tienen todo el poder.

El Gobernador Durazo debe de “agarrar el toro por los cuernos” para combatir la violencia

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño debe de “agarrar el toro por los cuernos”, para que se note la diferencia entre un gobierno a otro. Ya hizo declaraciones al respecto, pero debe de cumplirlo y apoyar en todo a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, María Dolores del Río Sánchez…Ella es una mujer muy capaz, pero no es lo mismo la política que tratar con policías, muchos de ellos que podrían estar ligados con los grandes criminales. Se habla mucho al respecto, de policías que trabajan con los “malos” y con los “buenos”… Debe de investigar.

En Sonora operan muchos grupos del crimen organizado, por lo que hay que ubicarlos y expulsarlos, y eso no es nada fácil. El gobernador Durazo sabe bien de que lo estoy hablando, por lo que, a mi amiga, María Dolores, deben cuidarla y protegerla. Alfonso prefirió venirse a Sonora que quedarse como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el país. Espero y deseo que le vaya muy bien a mi amiga, y que logre el objetivo de frenar la violencia en Sonora.

Trabajará Secretaría de Hacienda para estabilizar finanzas estatales: Del Valle

La falta de una política de contención del gasto y una inercia en las finanzas estatales por parte de la administración saliente, ocasionó problemas con el manejo de tesorería, caja, proyección de ingresos y gastos, y generó un desequilibrio en las finanzas, informó Omar del Valle Colosio.

En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda reveló que la deuda pública del estado es superior a los 22 mil millones de pesos, en tanto que el déficit al cierre de año se estima cinco mil 471 millones de pesos, correspondiente a gastos de nómina, pensiones, gastos operativos y aportaciones a los municipios; también se detectaron pasivos con Isssteson por falta de aportaciones de cuotas y aportaciones retenidas por más de dos mil 477 millones de pesos; y saldos de pasivos contingentes por juicios laborales contra el gobierno del estado por más de 3 mil 300 millones de pesos.

Del Valle Colosio expuso que para hacer frente a esta situación se aplicará un plan de austeridad, se hará contención del gasto, reorganización de los pasivos, estrategias de colaboración coordinadas con la federación, fortalecimiento de la recaudación, y un plan de estabilización financiera con medidas de corto y mediano plazo, particularmente con el manejo de tesorería y control de caja única.

“Es un conjunto de estrategias que estamos poniendo sobre el radar, para efectos de cómo lo vamos a llevar a cabo, de manera inmediata de aquí a diciembre, y otras que serán de año con año, (para que) en el mismo horizonte no mayor a 24 meses podamos contar con superávit primario, que permita un manejo de caja, un manejo de estimaciones de recurso mucho más eficiente, pero sin detener el desarrollo del plan de gobierno que es la parte fundamental, y que es la instrucción por parte del gobernador, que trabajemos en esas dos vías”, señaló…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

