Sigue Durazo Montaño nombrando a sus colaboradores

La administración estatal de Sonora ya se encuentra lista para atender a la ciudadanía, luego de que los principales cargos públicos fueron ocupados y solo quedan pendientes unos puestos que podrían dejar a los mismos funcionarios que llevan varias administraciones ocupándolos. Además, son los que conocen el manejo de las dependencias, pero el gobernador Alfonso Durazo quiere gente nueva en su gobierno. El gobernador debe de entender que muchos de los trabajadores del gobierno estatal simpatizan con Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación.

El mismo Durazo tuvo miles de votos de la burocracia estatal, federal y municipal, por lo que no debe de llegar corriendo gente…Muchos empleados de confianza que tienen 10, 15 y hasta 20 años laborando en las administraciones públicas, sienten temor de ser despedidos. Esto sucede cada tres y seis años en los cambios de gobierno. Ojalá no se despidan a esos trabajadores que tienen familias que mantener y al quedar sin empleo sería un duro golpe. Ellos no son políticos, son trabajadores que luchan a diario por el bienestar de todos los sonorenses.

Por lo demás, ya se “colgaron” del brazo del gobernador Alfonso Durazo los excandidatos a la gubernatura, adversarios políticos del ahora mandatario estatal en las pasadas elecciones, Carlos Ernesto “ Bebo” Zataraín González y Cuauhtémoc “Temo” Galindo Delgado, lo que se demuestra que los políticos tienen todo fríamente calculado…Tanto el “Bebo”, como el “Temo”, sabían que tenían cero posibilidades de ganar la elección, aguantaron los casi tres meses de campaña y ahora recibieron su recompensa…Qué bueno que los “rescató” el gobernador, andaban sin chamba.

El otro candidato a gobernador fue Ernesto “Borrego” Gándara Camou, que después de reconocer el triunfo de Durazo públicamente, se retiró de los “reflectores” y se fue a descansar con su esposa Pily y sus tres hijas, tomándose unas merecidas vacaciones por que la campaña estuvo muy fuerte y desgastante…Actualmente se encuentra preparándose para lo que viene, porque el tocayo es un político de tiempo completo y muy pronto lo veremos en la escena política nuevamente. La política, además de ser un arte, también es una competencia en donde se gana y se pierde.

Atenderé personalmente el tema de seguridad: Alfonso Durazo

Atenderé personalmente el tema de seguridad que aqueja a las y los sonorenses, aseguró Alfonso Durazo Montaño durante su primera reunión como gobernador constitucional de Sonora, al encabezar la instalación de la Mesa Estatal de Seguridad la cual quedó integrada por funcionarios estatales y federales.

En el encuentro el gobernador Durazo recordó que uno de los compromisos de su campaña fue que presidiría diariamente dichas mesas junto a la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez, para atender directamente un tema tan sensible para las y los sonorenses, por lo que insistió en la importancia de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Con esta reunión iniciamos la atención del problema fundamental de las y los sonorenses que es la seguridad. Voy a atender personalmente este tema, respaldado por supuesto por quienes hoy me acompañan aquí en esta mesa de seguridad y para quienes expreso mi mayor reconocimiento, particularmente para las fuerzas armadas, el Ejército, la Marina, y para todas las autoridades estatales”, expresó…Hasta aquí mis comentarios, regreso mañana con el favor de Dios.