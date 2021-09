Recibe Alfonso Durazo un estado de Sonora en quiebra y endeudado

Después de escuchar el primer mensaje del gobernador Alfonso Durazo Montaño, les comento que es difícil que pueda cumplir con lo prometido, porque tendría que resolver problemas muy añejos que muchas administraciones estatales no le han querido “entrar”. Sin embargo, él sabe lo que trae entre manos y con qué apoyos económicos cuenta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya qué, como lo informó él mismo, recibe un estado en quiebra y endeudado…Durazo no se vio bien al hablar mal de la gobernadora saliente…Así es la política.

Por su parte, el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) se encargó de llevar gente a medianoche y hasta en la madrugada del lunes, para atacar a la gobernadora Pavlovich Arellano en su estancia en el Congreso del Estado, en la entrega del poder gubernamental a Durazo Montaño. Fueron muy obvias las manifestaciones, porque nadie protesta a un gobierno que ya se va…

En política a esto se le llama “grilla” para opacar los seis años de gobierno de Claudia. El tiempo juzgará a la gobernadora, porque llevó mucho desarrollo a los municipios.

Por otra parte, mucha gente joven en la administración de Alfonso Durazo, también algunos académicos no políticos y, políticos, como es el caso de María Dolores del Río Sánchez, exalcaldesa de Hermosillo, exdiputada local y federal, exdirigente del partido Movimiento Ciudadano (MC), que a partir de este lunes ocupa la secretaría de Seguridad Pública estatal…

Muchos creían que sería un policía de carrera el que ocuparía este cargo público, pero grande fue la sorpresa cuando el gobernador nombró a María Dolores…Qué bien, una mujer preparada y de mucho temple.

Por lo demás, el discurso del mediodía del lunes, nada nuevo: El gobernador Durazo habló de combatir la corrupción, todos los gobernadores lo han dicho y no se han visto acciones claras, porque ningún exfuncionario se encuentra en prisión, ni siquiera han sido enjuiciados…La gente quiere que se combata la violencia, desde los robos a casa habitación y empresas, hasta las grandes bandas del crimen organizado, para que los sonorenses pueden vivir en paz, que las familias salgan a pasear con sus hijos a las plazas públicas con toda tranquilidad.

Que a las familias no tengan miedo para disfrutar un rica comida o cena en algún restaurante, sin tener el pendiente que de pronto lleguen tipos empistolados y asesinen a personas, o disfrutar unos ricos tacos en la vía pública…Señor Durazo, María Dolores, amiga, anda mucha gente armada en Sonora. Cualquier vago trae fajada a la cintura una pistola, pero en sus vehículos traen armas largas de todos los calibres. ¿Quién los provee de esas armas, quiénes cruzan las armas de Estados Unidos a Sonora? Creo que no es difícil dar con los cabecillas. Con un detenido sobra y basta.

Los sonorenses esperan mucho del gobierno de Alfonso Durazo, espero que no les falle. Durazo tiene que aprovechar muy bien los últimos tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque después del Peje quien sabe quién sea el próximo presidente, que podría ser del Partido Acción Nacional (PAN), o del Partido Revolucionario Institucional (PRI), o, de los dos juntos en alianzas…El presidente López Obrador se retirará de la política al dejar el cargo que hoy ocupa. A mí se me hace que antes, se le ve cansado y de más edad de la que tiene.

Vienen tiempos mejores para Sonora: Gobernador Alfonso Durazo

En Sonora habrá oportunidades y bienestar para todas y todos, pero a los que nunca les ha tocado nada ahora serán prioridad, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño en su primer mensaje dirigido al pueblo de Sonora.

“Hoy me dirijo por primera vez al pueblo de Sonora, en mi carácter de gobernador constitucional del estado, lo hago consciente de la responsabilidad que el pueblo de Sonora me confirió y por cuyo mandato me encuentro hoy aquí. Hoy vivimos no solo el inicio de un nuevo gobierno, vivimos un cambio de época, esta nueva historia la iniciamos juntos en campaña, y la refrendamos con la victoria del 6 de junio”, mencionó.

Su mensaje se centró en temas prioritarios para el estado como salud, educación, seguridad, finanzas estatales, relanzamiento económico, plan de infraestructura, políticas de atención a mujeres y jóvenes, así como una estrecha relación con los municipios, entre otros.

“Vienen tiempos mejores para nuestro estado, Sonora será nuevamente tierra de oportunidades, ha llegado la hora de hacer lo que se ha pospuesto por décadas, construir un Sonora que sea auténticamente para todos y no más para unos cuantos, ya les toca a aquellos a quienes nunca les ha tocado. Será guía de mi gobierno el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres”, aseveró.

En seguridad, el gobernador informó que la Policía Estatal tendrá una reconversión hacia la Guardia Estatal de Seguridad para dotar a las fuerzas del orden de capacidad para combatir eficazmente la criminalidad. Con una inversión de 800 millones de pesos que se obtendrán a través de un programa de ahorro en el gasto, la nueva corporación pasará de tener mil elementos actuales a dos mil en el primer año de gobierno, hasta alcanzar cuatro mil efectivos en 2027.

El gobernador de Sonora anunció que el próximo 17 de septiembre se reunirá con las y los alcaldes de la entidad para proponerles la estrategia de seguridad y el establecimiento de un mando único coordinado en casos en que la situación de inseguridad así lo amerite…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

