El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, supero al Covd-19 y se siente bien

El Gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ya se encuentra bien de salud, después de padecer la pandemia del Coronavirus, por lo que estará presente en el acto de cambio de poderes el próximo día 13 del presente mes. La enfermedad no le afectó mucho al gobernador, ya que le permitió trabajar todos los días. Durazo se reunió virtualmente con personas de diferentes sectores de la comunidad, ofreció conferencias de prensa y hasta anunció la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes a Hermosillo para inaugurar el Hospital General de Especialidades, en compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Por supuesto que también estará presente Durazo Montaño en el acto de corte de listón del hospital, con papelito en mano, en donde se certifique que ya no tiene la enfermedad del Coronavirus, ya que apenas este jueves le dieron de alta…Creo que el gobernador electo debería de tomarse unos días de reposo, no vaya a ser que todavía no desaparezca el virus por completo. No sé qué le recomendarían sus médicos, pero se me hace muy pronto para salir a la calle, ya que el jueves por la tarde le dieron de alta y el viernes andará en reuniones presenciales. Durazo podría tener una recaída, o, contagiar a otras personas que acudirán al acto de inauguración.

El Hospital General de Especialidades se construyó a iniciativa de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y, al presidente López Obrador le tocó el acabado y el equipamiento general…No sé si ya se encuentre terminado totalmente, pero este viernes se inaugurará para que la mandataria vea concluida su obra después de años de trabajo y de gestiones ante el gobierno federal. Hubiera sido injusto que no fuera ella la que inaugurara. A Durazo le tocará la fase final y la modernización, por lo que todavía hay mucho por hacer.

Accidente en carretera Hermosillo-Bahía Kino deja dos muertos y 20 heridos

No es la primera vez que un vehículo de pasajeros sufre un accidente en la carretera 100 Hermosillo-Bahía Kino, en donde personas pierden la vida. Este jueves volcó una vagoneta con exceso de pasaje en donde perdieron la vida dos personas y 20 más resultaron heridas. La unidad transportaba a trabajadores de los campos agrícolas y al sufrir un desperfecto en la dirección, el chofer de la camioneta perdió el control volcando dando varias vueltas.

El accidente se registró a eso de las 6:45 horas cuando el personal de Tránsito Municipal atendió el reporte a la altura del kilómetro 38 cerca del ejido La Habana, donde el vehículo se salió del camino. Al tomar nota del caso se solicitó el apoyo al personal de Cruz Roja para trasladar a los afectados, entre ellos el conductor de un Ford Club Wagon modelo 2005.

En el sitio del accidente se confirmó el deceso de dos personas y se dio aviso al personal de Servicios Periciales de la fiscalía general de Justicia del Estado. Se logró aclarar que la unidad viajaba de Poniente a Oriente sobre el carril de circulación, pero al llegar al kilómetro 38+900 las llantas del lado izquierdo tuvieron una avería.

Recibe Gobernadora Pavlovich colección de 141 títulos de libros publicados en su gobierno

Son 141 libros los que recibió la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano de manos de Mario Welfo Álvarez Beltrán, director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), resultado de una labor editorial inédita impulsada durante la administración 2015-2021. El titular de ISC explicó que el fomento a la lectura, escritura y labor editorial fue uno de los programas más sólidos de la administración, impulsado por el compromiso de difundir la lectura y escritura.

“Esta es una de las administraciones que más ha publicado obra literaria en la historia del Instituto Sonorense de Cultura, como parte del programa de Fomento a la lectura, escritura y labor editorial, lo cual delineó las publicaciones y el actuar de la institución en este tema, estamos muy satisfechos con los resultados”, expresó.

La Gobernadora agradeció la colaboración de la comunidad de escritoras y escritores sonorenses, académica, casas editoriales y artistas visuales, que depositaron su confianza para ver publicados sus libros de literatura y catálogos de artes visuales publicados en coediciones, como resultado de premios y concursos literarios, exposiciones y encuentros académicos.

Destacó de manera especial el acceso a toda la oferta editorial de ISC, a través de la Biblioteca Digital Sonora, la cual ofrece más de 300 obras clásicas y contemporáneas, de acceso gratuito en dispositivos móviles.

Las publicaciones de ISC también se distribuyeron en las 144 bibliotecas que forman parte de la Red Estatal de Bibliotecas y a través de donaciones, forma en la que llegaron 20 mil libros a través de salas de lectura, escuelas, centros de internamiento, asilos de ancianos, poblaciones con menos de 10 mil habitantes…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

