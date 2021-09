Los grupos de criminales se pasean como en su casa sin que las autoridades los molesten

Los grupos de criminales se pasean como en su casa en todo Sonora y a diario se registran balaceras en donde se pierden vidas humanas, en su gran mayoría jóvenes que al no encontrar trabajo son atrapados por las fuerzas del mal, y ya estando adentro, no pueden regresar a su vida normal. Otros se acostumbraron a la “buena vida”, y, al no quedarles de otra, ya que el le entra ya no sale, porque saben demasiado de los operativos delictivos de las organizaciones criminales.

La solución es acabar con los grupos delictivos y no hacernos la idea de que llegaron para quedarse, porque son miles de sonorenses los que han perdido la vida en los enfrentamientos a balazos, asesinatos a mano armada, secuestros de personas adultas, jóvenes y niños. Las autoridades federales y estatales han dejado crecer a estos grupos de criminales y ahora no hayan qué hacer, haciendo pensar a la ciudadanía que la delincuencia superó a las autoridades.

Esto sería muy lamentable, porque el gobierno federal cuenta con un Ejército Militar muy poderoso que podría acabar con todos los grupos de criminales en horas. La ciudadanía no se explica el porque la federación no actúa a favor del pueblo honesto y trabajador, acabando de raíz con la delincuencia organizada. Sonora ya está al parejo con otras entidades del país que antes tenían fama de violentas. La Guardia Nacional y demás soldados, no ha dado resultados en Sonora.

En la región del Noroeste de Sonora, en donde se encuentran los municipios de Caborca, Altar, Pitiquito, Átil, Tubutama, San Luis Río Colorado y “Plutarco Elías Calles (Sonoyta), entre otros, los hechos violentos se registran todos los días dejando cientos de muertos por semana sin que ninguna autoridad haga algo. El gobierno del estado expone a sus policías ante las fuerzas del mal que traen armas de alto poder superiores a la de los agentes estatales y municipales.

Estos se pueden considerar como suicidios, en donde, según video de personas que grabaron los enfrentamientos de hace tres días en Pitiquito, en donde la Guardia Nacional llegó al lugar, pero no participo en auxilio de los policías estatales, en donde resultaron dos policías estales heridos, uno de ellos, un comandante, murió horas después. Los gobiernos deben de entender que esto no es un juego, en donde la delincuencia está sembrando el terror en los 72 municipios de la entidad.

Los gobernadores no deben de centrar sus actividades en los actos de cambio de poder

Estamos a cuatro días del cambio de gobernador y no existe ningún pronunciamiento por parte de ninguno de los gobernadores, Claudia Pavlovich Arellano y Alfonso Durazo Montaño, este gobernador electo, que todos los días hace declaraciones, pero no toca el tema de la violencia, de los enfrentamientos y de los sonorense que a diario pierden la vida…Al parecer los grupos del crimen organizado lo están retando, porque la gobernadora ya se va.

Los gobernadores no deben de concentrarse en los actos de cambio de poder, porque están descuidando otras áreas de la administración estatal, como la atención al público, que se ha convertido deficiente por faltas por parte de la burocracia. Lo que pasa es que a los trabajadores les vale quedar bien, más cuando todavía no saben quiénes serán sus jefes inmediatos. Los empleados de confianza, que no están sindicalizados, se encuentran temerosos.

Los trabajadores creen que Alfonso Durazo Montaño llegará corriendo gente, porque así lo han manifestado sus seguidores, sus fans, pero creo que no, porque el estado necesita de esos empleados que son los que hacen funcionar bien la administración pública estatal, por lo que no hay que adelantarse a los hechos.

Mientras llega la fecha de cambio de gobernador, en los palacios de gobierno y municipal en Hermosillo, hay demasiada calma. No se ven los tumultos de personas como en otros días normales, porque los funcionarios no están resolviendo nada, ni la ciudadanía está pagando sus obligaciones…Hace días renové mi licencia de manejo y en la agencia fiscal del Centro de Gobierno había dos personas, cuando por lo general se hacen largas colas.

Antes de cerrar este espacio, quiero dar gracias a Dios, a la Virgen, a San Judas Tadeo, a San Antonio de Padua, a San Benito y todos los santos, por cuidarme y protegerme y hacer posible que cumpla un año más de vida. Así es, este 09 de septiembre cumplo un año más de vida, pero en mi acta de nacimiento dice que nací el día 10, por lo que me festejo los dos días, cuando puedo. El 09 lo festejo porque mi madre me dijo que ese día nací, aunque mi acta de nacimiento, que es la parte oficial, dice que el 10…Bienvenidas las felicitaciones de familiares y amigos ambos días…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

