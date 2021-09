Este lunes Alfonso Durazo dará a conocer los nombres de quienes formarán parte de su gabinete

A unos días de tomar protesta como gobernador del estado de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, no ha presentado a su familia a los sonorenses; sabemos que tiene hijos y nietos, pero en campaña nunca lo acompañaron y como gobernador electo tampoco. En estos momentos el próximo gobernador se encuentra contagiado con la pandemia del Coronavirus y todavía no se sabe si tomará protesta como gobernador el 13 de septiembre, o lo hará virtualmente. Ojalá que para esas fechas haya superado la enfermedad y se encuentre al 100 para levantar el brazo.

A Durazo Montaño lo conozco como político, lo he entrevistado en grupo, no sé si me identifique, pero es amigo y compadre de un buen amigo mío, Luis Armando Colosio Muñoz, exdiputado local, que acaba de dejar el puesto el pasado 01 de septiembre, por lo que debe de ser una buena persona. Además, fue muy cercano (secretario particular) del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera asesinado en campaña el 23 de marzo de 1994 en el barrio de Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California…También en otros puestos que ocupó Luis Donaldo.

A Alfonso Durazo no lo ubicaba como candidato a gobernador, sino como candidato a la presidencia de la república, pero su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo puso en un puesto público en donde nunca iba a trascender, como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en donde se ganan muchos enemigos y terminan haciéndose amigos de los grupos de criminales que tienen atemorizados a todo el país. Qué bueno que se vino como candidato a gobernador para bien de él y toda su familia. Esperemos que sea un buen gobernador.

El gobernador electo de Sonora, informó en sus redes sociales, que este lunes dará a conocer a su gabinete a través de las redes sociales, mi imagino que dentro de la lista vendrá como presidenta de DIF Sonora a su señora esposa. Alfonso ha vivido en los últimos años en la Ciudad de México, pero siempre ha tenido su residencia en Hermosillo. Es más, ha sido dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sonora, de donde “brincó” a la secretaría de Seguridad…Qué bueno que la enfermedad no lo ha tratado mal y se encuentre listo el día 13.

Los sonorenses esperan que el Hospital General sea inaugurado por la gobernadora

Es muy posible que el Hospital General de Especialidades ubicado en Hermosillo no sea inaugurado por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el inmueble no quedará totalmente equipado para antes del día 12 del presente mes, último día que Claudia será gobernadora…López Obrador le ha dado muchas largas al asunto, como que quiere que sea Alfonso Durazo el que inaugure junto con él…El hospital General debe ser inaugurado antes de que Claudia deja la gubernatura, llueva, truene o relampaguee.

Me informan que todavía no está totalmente terminada la remodelación de la carretera de “cuatro carriles” que ha sido iniciativa de la gobernadora, al igual que el hospital. Me dicen que existen tramos inconclusos a lo largo de esta rúa, principalmente entre Santa Ana y Nogales, antes de llegar a este último municipio. Se me hace de muy “mala leche” que el presidente no inaugure el hospital en compañía de Claudia, por ser esta una obra del expresidente Enrique Peña Nieto, a petición de la mandataria sonorense…¿Será capaz?, no lo creo.

Qué bueno que siga lloviendo en Sonora, porque el agua es vida

Y, como dice la canción, parece que va a llover, el cielo se está nublando, qué bueno, porque el agua es vida, pero las calles de Hermosillo ya se quedaron sin pavimento y de plano no se puede transitar por ninguna de ellas. Los hermosillenses salen a la calle por necesidad, pero las personas que no tienen nada que hacer, se quedan en casa descansando. Además, mientras siga lloviendo no tiene caso seguirlas arreglando con chapopote, porque es como tirar el dinero a la basura. Vale más esperar un poco, pero un poco, para que queden listas para antes de Navidad y Fin de Año.

Será una tarea que tocará al nuevo presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, este joven político de apenas 50 años de edad, que ya fue diputado federal dos veces y presidente municipal de Guaymas y varios puestos en los gobiernos estatal y federal…Llega a la alcaldía de Hermosillo con una vasta experiencia política y administrativa. El Toño viene con todo para sacar del bache a nuestra capital que ha sido abandonada por los dos últimos alcaldes, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez y Celida López Cárdenas. Célida anda con Alfonso, creo.

Entrega Gobernadora proyectos productivos a 300 familias de 60 municipios

Para promover el mejoramiento de la economía de familias vulnerables, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) proyectos productivos a través de DIF Sonora.

Acompañada por Wenceslao Cota Amador, director general de DIF Sonora; Daniel García Escalante, secretario de Desarrollo Social (Sedesson); y de alcaldesas y alcaldes de 24 municipios de la entidad, la mandataria estatal enfatizó que para realmente apoyar a las personas más vulnerables es necesario darles las herramientas adecuadas para allegarse de mayores ingresos, para que esta sea una ayuda con la que puedan salir adelante.

“Estos 300 proyectos productivos que se van a entregar en 60 municipios, van a hacer que cada familia tenga un sustento, tenga una forma de salir adelante, dándole herramientas para que sigan adelante, dándole el cómo siga adelante, donde sus potenciales, donde sus habilidades puedan hacerse valer a través de todos estos proyectos productivos”, afirmó.

En momentos tan difíciles como los actuales con la pandemia COVID-19, resaltó la gobernadora Pavlovich, es necesario contar con el apoyo para solventar la economía familiar, y es justo lo que hace el programa de Proyectos Productivos que lleva a cabo DIF Sonora, en coordinación con DIF municipales…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

