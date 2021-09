No debe cerrar las puertas una dependencia federal que atiende a personas mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas (Inpa) tiene cerrada sus oficinas de José María Pino Suárez entre Aquiles Serdán y Plutarco Elías Calles, debido a la pandemia del Coronavirus, según un escrito pegado en la puerta principal de la dependencia y que reanudarán las actividades hasta que Sonora se encuentre en semáforo sanitario de color verde.

No es que sea “ave de mal agüero”, pero a como hemos visto la enfermedad, estamos muy lejos de llegar a ese color, aunque ya estamos en naranja, según las autoridades federales.

Nuestros vecinos de Chihuahua ya se encuentran en color verde, por lo que es cuestión de “ponernos las pilas” para que Sonora sea un estado saludable, por el bien de todos.

Vamos a esperar qué nuevo plan de Salud implementará el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, que, por cierto, el pasado jueves dio conocer que se contagió del terrible virus, por lo que podría estar en riesgo su toma de protesta presencial como gobernador.

Durazo Montaño tiene que tomar protesta como gobernador de Sonora en el primer minuto del día 13 de septiembre, ante diputados del Congreso del Estado; todo dependerá de cómo lo trate la enfermedad, si en forma leve o, tenga que encamarse en su casa o en un hospital. Ojalá le sea leve y que pueda tomar protesta en buen estado de salud. Por mi parte le deseo lo mejor para nuestro gobernador y que se recupere muy pronto, porque tiene mucho que hacer por los sonorenses.

Buscaba las oficinas de las personas adultas, porque estoy tramitando mi pasaporte y me piden como requisito la credencial de esa dependencia, pero grande fue mi sorpresa al encontrar cerrado y con ese escrito…No sé si haya otra dependencia en donde se puede adquirir ese requisito que pide la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Aunque uno no lo quiera aceptar porque se sienta chavalo todavía, los hechos nos demuestran otra cosa. Ni modo, así es la vida.

Hace unos días tramité mi licencia de manejo y también me enviaron a una revisión médica, que gracias a Dios la pasé satisfactoriamente…Unos me decían que me firmara la revisión algún médico conocido, pero por el bien de todos me negué y me hicieron estudios. En estos casos debe de ser uno responsables de sus actos, porque no se trata de engañar a las dependencias de gobierno, sino de tratar de engañarse uno mismo…Así se siente uno más tranquilo.

Por lo del pasaporte no tengo prisa, no tengo pensado viajar al extranjero, menos a Estados Unidos, ya que, al parecer, falta tiempo para que esto ocurra, ya que todavía no existe fecha de apertura de la frontera. Además, no tengo dinero…Así es, cuando podía no tenía tiempo, ahora que tengo tiempo, no tengo dinero. Ya vendrán tiempos mejores, por el momento gozo de buena salud y esto vale más que todo, gracias a mi Dios todopoderoso.

Rebeca Valenzuela, una digna representante de Sonora en los juegos paraolímpicos

Sobreponiéndose a una pertinaz lluvia, y luchando contra la fuerte tensión de la competencia, la para-atleta sonorense Rebeca Valenzuela vino de atrás y conquistó su segunda medalla en Juegos Paralímpicos al llevarse el bronce en impulso de bala F12 en Tokio 2020

Como toda una guerrera Valenzuela Álvarez, de la categoría de Ciegos y Débiles Visuales, sacó la casta cuando estaba en la cuarta posición, y con un disparo de 13.72 metros, que vino a convertirse no sólo en su récord personal (era de 13.39), sino de toda América, aseguró el último lugar del podio.

La sonorense abrió su competencia con 12.54 metros y posteriormente, debido a lo resbaloso del área de lanzar por el agua acumulada, marcó dos fouls consecutivos, por lo tanto, en ese momento, estaba en el cuarto lugar detrás de la rusa Nadezhda Burkova, quien en su segunda oportunidad había conseguido 13.08.

Pero enseguida, en su cuarto intento, la hermosillense se armó de valor y logró el lanzamiento de 13.72 metros para superar a la contrincante de Rusia y colocarse en el tercer escalón, el cual ya no dejaría. En sus últimos dos tiros -quinto y sexto- marcó 13.21 y un foul.

Históricamente fue la octava medalla de Sonora en Juegos Paralímpicos, y la segunda para Rebeca Valenzuela (la primera de bronce en Río 2016), uniéndose a Luis Alberto Zepeda (tiene cuatro: dos oros, una plata y una de tercero), como los únicos sonorenses con más de una presea; los otros dos medallistas son Esther Rivera (una dorada) y Jesús Edgardo Lucero (una argenta).

En medio de lágrimas y bajo la lluvia, la lanzadora de Uzbekistán, Safira Burkhanova, ganó la medalla de oro con un mejor disparo de 14.78 metros, la italiana Assunta Legnante (14.62) obtuvo el metal argento, y Rebeca Valenzuela el bronce (13.72); en total fueron once competidoras, pues además vieron acción de China (dos), Rusia, Ucrania, Austria, Gran Bretaña, Brasil y Argentina.

Asimismo, la presea de la sonorense -quien apenas el miércoles 1 de septiembre cumplió 29 años de edad- resultó significativa para México pues representó la número 16 (6 oros, 1 plata y 9 bronces) en la presente gesta paralímpica de Tokio 2020 con lo cual acaban de superar el total de Río pues ahí se obtuvieron 15 (4, 2 y 9).

Por fuerzas ajenas a mi voluntad, no me fue posible escribir la columna para el día viernes, pero aquí estamos, como siempre. Descansaré el sábado y regreso el domingo a escribir la columna del lunes…Con el favor de Dios.