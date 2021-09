Recibirá Toño Astiazarán un municipio con su calles, avenidas y bulevares hechas pedazos

Entre más llueve más baches aparecen en las calles, avenidas y bulevares de Hermosillo, por lo que el ayuntamiento ya ni la lucha le hace por taparlos. Los hermosillenses ya ni ganas les dan por salir de sus casas en auto porque las rúas se encuentran intransitables. Este será el principal problema que enfrentará la próxima administración municipal que encabezará Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, a partir del 16 de septiembre. Lo bueno que Toño no llegará engañado a la alcaldía, como trató de hacerlo la actual alcaldesa con licencia, Celida López Cárdenas.

López Cárdenas desde que llegó a la presidencia municipal, hasta que solicitó licencia para separarse del cargo, culpó a su antecesor, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, de todos los males de la ciudad capital, pero nunca les buscó solución a los problemas. La sustituyó en el cargo el maestro Fermín González Gaxiola, que ha hecho bien su papel como suplente, pero sin ningún compromiso con la ciudadanía. Al maestro Fermín las deudas adquiridas por Célida no le dejaron margen de operación, por lo que trabajó “al día”… Hizo lo que pudo.

El Toño debe de tener sus cuadrillas de trabajadores para cambiar la imagen de Hermosillo de aquí al mes de diciembre, para que los visitantes que llegan de otras ciudades del estado, el país y del extranjero, se lleven una buena impresión de nuestra ciudad…Hermosillo es una ciudad muy hermosa, nada más que sus últimos gobernantes la han abandonado…El Maloro Acosta se fue a la mitad de su administración, lo mismo hizo Celida, ambos buscaran otro puesto de elección popular, pero el pueblo les dio la espalda y perdieron. Ambos traicionaron a los hermosillenses.

Tanto Celida como el Maloro, jamás ganarán un cargo público de elección popular. Dicen que el pueblo no tiene buena memoria y que pronto olvida, pero en estos dos casos, no lo creo. El Municipio de Hermosillo ha retrocedido mucho en los últimos dos trienios, por lo que el Toño y sus funcionarios tendrán que ponerle el “extra” para poder salir adelante. Los hermosillenses son gente buena que colabora con las autoridades, pero estas le han fallado. El Toño es un buen político-administrador, buen ciudadano, excelente persona y buen amigo con sus amigos.

Estamos a unos días de los cambios de poderes en Sonora

Lo cierto es que estamos a unos días de los cambios de gobiernos. El próximo día 13 del presente mes tendremos un nuevo gobernador de Sonora en la persona del bavispense, o ¿bavispeño?, Alfonso Durazo Montaño y, el 16, tendremos 72 nuevos presidentes municipales. En el primer minuto de este 01 de septiembre, tomaron protesta los 33 nuevos legisladores, por lo que prácticamente estamos frente a las próximas personas que decidirán el futuro de Sonora. Claro, con el apoyo de la ciudadanía y de todos los sectores de las comunidades.

La moneda está en el aíre y los sonorenses no sabemos qué nos espera con las nuevas autoridades, todos esperamos que nos vaya muy bien y que el estado se transforme para bien para que vivamos mejor y no andemos siempre “a la cuarta pregunta, jalándonos una oreja y no alcanzándonos la otra”. Sonora es un estado rico, pero el dinero lo tienen unos cuantos y los políticos y, cada tres y seis años resultan más de estas especies. No crea usted que los políticos cuando están en los cargos públicos se acuerdan de los ciudadanos que los llevaron al poder…No.

Continúa la violencia, a las bandas del crimen organizado no les importa el cambio de poderes

El cambio de poder en Sonora ha traído más violencia y cada día son más los muertos y heridos que dejan los enfrentamientos entre policías y bandidos y entre los grupos delincuenciales que operan en las diferentes regiones del estado. Como ya es del conocimiento de todos los sonorenses, los delincuentes no les temen a las autoridades y las fechorías y asesinatos los cometen a la luz del día y sin mascara, ni siquiera tapabocas, sin esconderse de nadie. Está muriendo mucha gente joven y nos estamos quedando los viejos, por lo que el próximo gobernador, Alfonso Durazo Montaño, debe de ponerle mucha atención a este problema.

Aunque la violencia es algo generalizada en el país, en Sonora cada día se ha incrementado más, como que existe complicidad entre las fuerzas de combate a la delincuencia y los diferentes grupos de malosos como narcotraficantes, contrabandistas, asaltantes a mano armada, robos a empresa y domicilio, etc. Ojalá que Durazo tenga un plan para combatir a las fuerzas del mal, aunque como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadano a nivel nacional no pudo hacer nada, a lo mejor a nivel estatal sí le funcione, porque ya no se puede vivir entre balaceras.

Las lluvias registradas en los últimos días han dejado desamparadas a muchas familias

Qué bueno que siga lloviendo, porque el agua es vida, pero qué malo para muchas familias que viven en las colonias periféricas que no cuentan con viviendas para soportar los aguaceros, menos con vientos de hasta 70 kilómetros por hora…Es que los gobiernos y los diputados federales y locales, no se han preocupado por atender a las clases populares para que estas salgan de la pobreza extrema…llevan años viviendo en la misma situación y cada día son más las familias que llegan del sur del país con la idea de cruzaer a los Estados Unidos y, al no poder, se quedan Sonora.

Yo les recomendaría a los nuevos diputados y funcionarios públicos, que realizaran recorridos por todos los barrios y colonias de Hermosillo y de otros municipios, para que estas familias reciban apoyos de todo tipo y logren dar un paso adelante en sus economías…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

