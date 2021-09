El Palacio de Gobierno no debe de cerrar las puertas al pueblo, porque es un centro cultural

Mucha paz y tranquilidad se registra en el Centro Cívico de Hermosillo, en donde se ubican los palacios de gobiernos estatal y municipal, Congreso del Estado, Tribunal de Justicia del Estado y algunas oficinas del Gobierno federal. La situación se mira triste y sin movimiento de personas.

Este martes visité Palacio de Gobierno y, para empezar, se encontraba cerrado al público, cuando debería de estar abierto para que los sonorenses y visitantes nacionales y extranjeros puedan admirar la maravillosa obra arquitectónica y los murales de artísticas locales y nacionales.

Logramos entrar por una puerta posterior, luego de pedir permiso a una persona encargada de un retén que nos pidió todos nuestros datos personales y, por supuesto, a qué persona visitaría. El Palacio de Gobierno debe de estar abierto, porque es la casa del pueblo y no hay motivo para que las puertas estén cerradas, ni por seguridad, porque hay ciento de policías estatales y municipales vigilando esa área en donde también se ubica el Palacio Municipal. Antes servía como un centro cultural en donde las familias lo visitaban sin ninguna restricción. ¿Qué nos pasa?

Quiero pensar que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano no sabe de esta situación, porque ella entra y sale por una puerta lateral de palacio y no se da cuenta si hay con sus alumnos, visitantes, como siempre ha habido.

En tiempos de clases escolares, desde preescolar, primaria y secundaria, las maestras y maestros visitan palacio como una materia más, para que nuestros niños y jovencitos conozcan un poco de la historia de nuestro estado y de la capital. También visitan el Palacio Municipal, que es el centro de operaciones del presidente (a) de Hermosillo.

No visité el Congreso del Estado, en donde el primer minuto de este miércoles se efectuó el cambio de legisladores, se van 33 y llegan otros 33 al relevo. En realidad, no sé qué tan trascendente sea un cambio de diputados, algunos repetirán porque fueron reelectos por el pueblo, seguramente hicieron muy bien su trabajado en la presenta administración que hoy termina. Ojalá que los diputados que se salen se vayan muy contentos por el trabajo legislativo realizado durante tres años y, los que lleguen, traigan muchas ganar de trabajar para bien de Sonora y los sonorenses.

Ojalá los 33 diputados trabajen en forma coordenada (no sometida) con el próximo gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, que rendirá protesta como tal el 13 de septiembre ante la directiva del poder legislativo…Deja la gubernatura Claudia Pavlovich Arellano, mi amiga de muchos años, después de un buen gobierno de seis años, que encontró al estado no en muy buenas condiciones, dijo ella en su momento, y logró salir adelante…La opinión de la gente acera del trabajo de un gobernador es muy variada, unos hablan bien, otros mal y, otros no opinan.

Por lo general son los grupos de poder político y económico los que opinan públicamente y todos ellos de acuerdo de cómo les fue “en la feria”. Lo importante es la opinión de la gente del pueblo, como usted y yo, que no nos basamos por intereses económicos ni de otro tipo. Como periodista, en mi caso, me apoyo en el crecimiento económico y social que ha tenido el estado en la administración de seis años de la Gobernadora Pavlovich Arellano…Creo que a pesar las crisis económicas y en el último año y medio de la pandemia del Coronavirus, Sonora logró crecer.

Visitará este miércoles el Gobernador electo Alfonso Durazo las aduanas de Sonora

Con el fin de revisar la situación en las que se encuentran las aduanas del estado, Alfonso Durazo Montaño iniciará este miércoles una gira por las fronteras y Guaymas, acompañado de Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Acompañado de Omar del Valle Colosio, coordinador del proceso de entrega-recepción, de José Luis Alomía Zegarra y de Aarón Grajeda Bustamante, estos dos últimos integrantes de los equipos de la Salud y Educación, respectivamente, el gobernador electo expuso:

“El objetivo de esta reunión es revisar las condiciones en que se encuentran los puentes fronterizos y coincidir también con las autoridades correspondientes de Estados Unidos, con el propósito de hablar de los programas de renovación y de expansión de las aduanas del estado, con el propósito de ponerlas en condiciones para eficiente intercambio comercial”.

Explicó que se iniciará con una reunión de trabajo en San Luis Río Colorado donde se presentará un proyecto de renovación de la aduana, una rueda de prensa, luego una reunión con presidentes de cámaras y asociaciones empresariales.

Durazo Montaño comentó que en Sonoyta el proyecto de ampliación de la aduana busca hacer más eficiente la entrada y salida de mercancías y particularmente de turistas, de manera que puedan reducirse las largas filas que se registran durante los fines de semana largos cuando los visitantes de Estados Unidos buscan viajar hacia Puerto Peñasco.

En Agua Prieta, dijo, se buscará que su aduana sea complementaria con la de Nogales en determinadas épocas del año en las que esta sufre saturaciones y los transportes de carga experimentan demoras de hasta 48 horas para cruzar a los Estados Unidos.

En el caso de Guaymas, el gobernador electo indicó que se presentará el proyecto de impacto recaudatorio de la aduana de ese puerto, que ya fue planteado a Duarte Olivares, y se planteará la organización de un corredor fiscal Guaymas-Nogales para que la mercancía recibida pueda entrar al país vecino sin revisiones subsecuentes…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

