Emiten alerta azul para sur de Sonora

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió alerta Azul para el sur de Sonora ante la cercanía del huracán categoría uno, Olaf, cuyo “ojo” se localizaba la mañana de ayer a 185 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, moviéndose hacia el nor-noroeste a 15 kilómetros por hora, con vientos máximos de 130 kilómetros y rachas de 160.

De común acuerdo entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado, la Alerta Azul es para los municipios del sur de Sonora, principalmente para: Guaymas, Empalme, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Bácum, Álamos, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Quiriego y Rosario.

Con la Alerta Azul se activan procedimientos internos de comunicaciones, y se recomienda mantener alto nivel de atención a información oficial.

Además, se da aviso por conducto de los medios de comunicación masiva sobre la existencia del ciclón y se recomienda a la población mantenerse informada.

En caso de vientos fuertes se recomienda extreme precauciones ante presencia de vientos fuertes y ponga especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas y en caso de estar transitando por la calle, extreme precauciones ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles, busque refugio en casas y edificios de construcción sólida.

En su domicilio mantenga abiertas algunas de las ventanas (preferentemente a sotavento), y evite permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanezca alejado de las ventanas y en caso de ser necesario puede protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

En caso de lluvias extreme precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre; no transite por zonas inundadas, ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica; no se acerque a postes o cables de electricidad.

No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, ya que puede ser arrastrado por el agua y si viaja en su vehículo, extreme precaución al desplazarse en carreteras, especialmente en zonas de sierra y costa, así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias, no se confíe del potencial y peso de su vehículo especialmente si es todo terreno.