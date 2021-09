Doblegan Chivas a Tuzas femenil 2-1

Las Chivas siguen en plan grande en la Liga MX Femenil. El equipo de Edgar Mejía venció 2-1 al Pachuca en partido disputado en el Estadio Akron, y con el triunfo se mantiene en el tercer lugar general al llegar a 25 puntos.

Fue poca la resistencia que encontraron las Chivas en las Tuzas que por momentos tuvieron destellos e intentaron competir, pero no les alcanzó para contener el vendaval en el que se convirtió el equipo local desde el comienzo del juego.

La zaga de las Tuzas se mostró desarticulada y confusa ante las constantes llegadas, y al minuto 9 recibió el primer aviso cuando por el sector derecho Alicia Cervantes tocó en diagonal para Carolina Jaramillo, quien tiró directo a las manos de la portera Estefanny Barreras, quien rechazó mal, pero la atacante de las Chivas no logró contrarrematar por la marca de la defensa.

Sin embargo, la parte baja de las Tuzas se resquebrajó al 10′ en el intento de la guardameta de salir tocando a su compañera Estefanía Fuentes, quien le devolvió el servicio demasiado corto por lo que Jaramillo se anticipó, robó el balón y definió para el 1-0.

Al 19′, Pachuca reaccionó con un tiro al travesaño de Lizbeth Ángeles, pero que sólo quedó en susto para la guardameta Celeste Espino.

Unos minutos después, las Chivas aprovecharon otro descuido en la defensa del rival cuando Miriam Castillo estuvo atenta en un tiro de esquina y definió de primera intención con un derechazo que pegó en el travesaño y picó hacia dentro para el 2-0 al 22′.

Al minuto 85 Ruth Bravo anotó el 2-1 pero ya no le alcanzó a las Tuzas para el empate.