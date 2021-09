Disparan contra chofer de ruta durante asalto

Un chofer de la ruta que corre de Chalco a la estación San Lázaro del Metro fue herido de bala durante un asalto, en el Estado de México.

Según primeras versiones, en la Carretera México-Puebla, dos sujetos subieron a la unidad y comenzaron a asaltar.

Tras hurtar las pertenencias de los pasajeros, dispararon al chofer, de 40 años, para que los dejara bajar.

El disparo le dio en el glúteo derecho, por lo que comenzó a perder sangre.

Fue hasta Boulevard Puerto Aéreo y Calzada Ignacio Zaragoza que pidió apoyo de policías quienes solicitaron una unidad médica, arribando una ambulancia particular.

Debido a que el chofer no contaba con seguro, los paramédicos de la ambulancia particular no lo trasladaron a un hospital, sólo lo estabilizaron.

Policías preventivos tomaron conocimiento del hecho y sólo se limitaron a recabar datos, ya que el asalto se perpetró en el Estado de México