Detienen a ex diputado por violación en Morelos

El arresto fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado

El ex diputado morelense Marcos Z. B. fue detenido por presuntamente haber violado a una mujer en julio de 2020.

Esto, luego que un juez de distrito ordenó aprender al ex legislador local. La acción fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (Fgem).

En ese año, la Fgem solicitó al Congreso iniciar un juicio de procedencia para retirarle el fuero y enviarlo ante un juez, sin embargo, hasta el momento se desconocía la situación en que se encontraba el caso.

Este viernes durante la comparecencia del Fiscal Uriel Carmona ante el Congreso de Morelos, la diputada petista Tania Valentina Rodríguez le cuestionó sobre los avances en la investigación y exigió que no haya impunidad.

El ahora detenido, quien fuera presidente de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Morelos, habría cometido la violación en contra de una persona identificada por las iniciales RGT.

La solicitud por parte de la Fiscalía ocurrió luego que Gibran Haro Álvarez, abogado de la víctima, le pidió proceder al respecto, a fin de buscar justicia para la víctima.

Por su lado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEM), presidida por Raúl Israel Hernández, también llamó al Congreso a «resolver con urgencia» el juicio de procedencia contra el legislador del Partido Encuentro Social (PES).

Si bien en febrero del año en curso Zapotitla Becerro fue separado del grupo parlamentario, actualmente –pese a que la Legislatura LIV terminó sus funciones– la resolución sobre el desafuero permanecía en calidad de desconocida.

Cabe recordar que luego de la denuncia y cuestionado por el caso, el Gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, consideró que la acusación contra Zapotitla Becerra se fabricó en dos minutos, por lo que señaló que podría tratarse de un asunto político.

Zapotitla además de negar las acusaciones aseguró que se trataba de una estrategia cuyo fin era demeritar su imagen, de cara a las elecciones efectuadas en junio de este año.