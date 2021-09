Detienen a dos ladrones tras persecución

Como si se tratara de una película de acción, dos policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un par de sujetos que intentaron escapar con una camioneta robada en calles del sur de la capital del país.

«Estaba haciendo mi patrullaje y mi rondín correspondiente y sale la emergencia, voy circulando sobre Saratoga y Municipio Libre muy cerca de donde fueron los hechos al llegar al lugar inmediatamente de que se da el reporte fueron segundos en los que llegué, una persona me pide el apoyo que se acababan de robar un vehículo me señala hacia donde empezamos la persecución», Oficial Cruz, elemento de la SSC.

En todo momento los uniformados se encontraban en comunicación con las cámaras que vigilan la Ciudad para lograr detener a los delincuentes.

«Se triangula con las cámaras del C2, por una frecuencia que se llama operaciones y conforme al C2 y al C5 van haciendo los cortes. Íbamos a unos 100 kilómetros por hora», recuerda el oficial Cruz.

«Son adrenalina las persecuciones, siempre enfocado en el volante, en el vehículo, cuidando también la integridad de la gente de los vehículos para no llegar a chocar.»

Fue en la avenida Insurgentes y calle Santa Úrsula, en la alcaldía Tlalpan, los oficiales alcanzaron la camioneta.

» Después de la persecución nos percatamos que el vehículo que venía a más de 100 kilómetros se estampa en un poste que se encuentra en este lugar, al momento de descender de la unidad aprovechamos bajamos a revisar el vehículo y nos percatamos que los masculinos se encuentran en un estado de shock, ahí es cuando nosotros aprovechamos para hacer la detención y decomisamos un arma de fuego y poniéndolos a disposición».

Cuando finalmente detuvieron a los delincuentes sabían que era una misión cumplida.

Para el oficial Reséndiz ser policía es el honor más grande que existe.

«Es un orgullo portar el uniforme, no cualquiera lo porta y sí es un riesgo muy peligroso porque no cualquiera arriesga su vida por una persona que no conoce», señaló Reséndiz.

Por su parte, el oficial Cruz hace un llamado a la ciudadanía.

«Que confíen en nosotros porque a fin de cuentas estamos para apoyarlos en todos los sentidos, nosotros le hacemos de todo en emergencias, de problemas familiares y hasta por un gato que se sube al árbol, de todo. Que confíen en nosotros, no todos los policías somos malos».