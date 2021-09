Destapa Zaldívar conducta abusiva de jueces

«Hay dos casos de juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacia nada; ahorita están en investigación, están suspendidos»

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, reveló que dos jueces federales suspendidos y bajo investigación llevaban años violando mujeres sin que se les sancionara.

«Hay dos casos de juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacia nada», dijo.

«Ahorita están en investigación, están suspendidos».

Zaldívar no dio nombres de estos, pero señaló que hay tres jueces suspendidos y más de 50 investigaciones abiertas por este tipo de conductas en tribunales y juzgados.

Acusó que la violencia de género y el abuso sexual eran una práctica y una cultura arraigada en el Poder Judicial de la Federación (PJF) hasta antes de su llegada a la Presidencia en 2019, y que están investigando muchos casos de mujeres que ya no laboran en la Judicatura.

«El acoso sexual y la violencia de género eran una cultura en el Poder Judicial. No se veía mal. Estaba ya muy socializado el pensar que las mujeres eran un objeto, de las cuales se podían hacer comentarios obscenos, se les podía tocar, se podía abusar de ellas», dijo.

Afirmó que mantendrá la política de cero tolerancia al acoso y destacó que ésta ha llevado a la reducción de casos denunciados.

También sostuvo que el crimen organizado ya no «tiene tomado» ninguno de los circuitos de la justicia federal, y que los casos de corrupción han disminuido.