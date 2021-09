Despenalizan aborto

La Suprema Corte de Justicia declaró, por primera vez en su historia, que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario, pues viola el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que al igual que muchos otros en el País, sanciona con uno a tres años de cárcel a la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo en cualquier momento de la gestación.

«La fórmula legislativa de orden penal, que fue elegida por el Congreso Local y que contiene la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todo momento, supone la total supresión del derecho Constitucional a elegir de las mujeres», afirmó la Corte.

También se violan derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y acceso a la salud.

«Nunca más una mujer o persona gestante deberá ser juzgada penalmente, hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden interrumpir libremente su embarazo», dijo el Ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto.

«A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres y personas gestantes, sobre todo las más vulnerables», agregó el Ministro presidente Arturo Zaldívar, «a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna en los supuestos que ha considerado inválidos este tribunal».

La sentencia aprobada solo invalida la norma de Coahuila, por lo que seguirán vigentes los artículos de otros 29 códigos penales estatales que tipifican el aborto voluntario como delito y establecen diversas sanciones para las mujeres, que en 23 de ellos son penas de prisión que van de quince días hasta seis años.

Pero la jurisprudencia por precedente que emitirá la Suprema Corte con los argumentos aprobados, proceso que aún tomará algunas semanas, obligará a todos los jueces penales del País a no procesar a mujeres acusadas por alguna Fiscalía del delito de aborto voluntario. Si se abre algún proceso, la justicia federal podrá cancelarlo por medio del amparo.

Oaxaca y la Ciudad de México son las únicas entidades donde el aborto está totalmente despenalizado en las primeras doce semanas de gestación, y en la versión final de su fallo se espera que la Corte sugerirá que este plazo es razonable, pero sin que sea obligatorio para los Congresos locales.