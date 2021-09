Descarta Ana Gabriela Espinoza afecte procedimiento del SAT a Conade

Aclaró que la congelación de cuentas es resultado de una auditoría realizada a la anterior administración y confió que se resuelva en breve

Ladirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, descartó que afecte a los deportistas el que Sistema de Administración Tributaria (SAT) halla congelado las cuentas de la institución; además, confía que todo se aclare en la brevedad posible.

En su estancia en Hermosillo para anunciar la realización del Campeonato Mundial de Beisbol Sub-23 que se efectuará en Hermosillo y Cajeme, Sonora, la funcionaria federal comentó que lamentablemente acciones del pasado perjudican la actual administración de Conade.

Desde el pasado 15 de septiembre, el SAT congeló las cuentas bancarias que maneja Conade por irregularidades detectadas en auditorías realizadas en el año 2018.

En este sentido, Guevara Espinoza explicó que esta situación afecta porque se detiene todo el flujo de recursos para el pago de servicios y de obligaciones fiscales.

“Se atenderá lo que la autoridad pide, no hay ninguna alarma ni tampoco hay que preocuparnos. Hay que atender la información que solicita que corresponde al año 2018 y que no es de nuestra administración, pero finalmente no nos exime somos parte de una institución y del gobierno y tenemos que responder”, anotó.

La información que solicitan es carácter administrativa, así como pagos de servicios “pero no afectará la entrega de apoyo para los deportistas, debe ser cuestión de días para que se destrabe”, subrayó laexvelocista sonorense.