Dejan enfrentamientos cinco muertos

Al menos cinco personas muertas, así como civiles y militares heridos, es el saldo que ha dejado la confrontación de presuntas autodefensas en contra de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (Cjng) en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán.

De acuerdo con reportes locales, en esta región de Tierra Caliente durante las últimas 48 horas se intensificaron los enfrentamientos a la altura de la zona conocida como La Estanzuela, en la cual desde 2019 ha sido común que se registren estos actos violentos.

En esta ocasión, la balacera no sólo fue de presuntos autodefensas en contra de sicarios, pues también participaron elementos del Ejército, lo que dejó a dos de ellos con heridas de bala, así como un civil.

El párroco Javier Cortés Ochoa explicó que, incluso con un helicóptero oficial, ayer se escuchó durante toda la noche esta balacera a unos cinco kilómetros de distancia de la cabecera municipal , cerca de un camino que conduce al pueblo de Ahuijillo, ya en territorio de Jalisco.

En entrevista, explicó que ayer habitantes del Municipio llegaron a pedirle ayuda por al menos cuatro muertos, todos hombres pertenecientes a este grupo de civiles armados que pretenden frenar el ingreso del Cjng.

«Me doy cuenta de cuatro personas (muertas), ayer fue un joven que el padre fue a auxiliar porque había muerto, de unos 16 años, y hoy viene una familia a pedirme cobijas, a pedirme algunas despensas, eran cinco señoras, una señora me había dicho que habían asesinado a su esposo, su hijo y su papá, que no han recuperado los cuerpos y que ellos estaban defendiendo con los autodefensas de la cabecera, murieron a manos del Cjng», explicó vía telefónica.

«Ya tienen aquí un tiempo que ocurre ésto, pero a partir de hace dos días empezaron a actuar también, pero ya hoy me dijo una persona que anoche estuvieron ahí y fueron el Ejército y estuvieron deteniendo el avance del Cjng».

Cortés Ochoa añadió que este mismo jueves siguen los reportes de disparos desde ambas trincheras, a la distancia, pero bien identificadas porque se han vuelto las «bases» de cada grupo.

«Hoy siguió, no se paró toda la noche, por momentos se detenía, fui a celebrar la misa, fui a caminar y voy a caminar cerca del lugar, no tan cerca, porque no crea que no tengo miedo», culminó.

Hasta el momento, ninguna autoridad ministerial local o federal, ni el Ejército o Marina, han informado un saldo oficial de fallecimientos y heridos por las balaceras en los últimos dos días.

Apenas la semana pasada, académicos, investigadores y empresarios lanzaron un llamado al Estado para intervenir justo esta zona limítrofe de Michoacán con Jalisco y Colima, donde el asedio criminal es constante.

En este mismo municipio, el 4 de septiembre se registró el desplazamiento de familias de las rancherías de Horcones, El Montoso, Casangüe, Bejuco, Carapuato, Loma Blanca, La Romera, Plaza Vieja, Las Primaveras, Taixtan y San Isidro por la violencia de sicarios.

En ese entonces, la edil de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza, urgió la presencia del Ejército en estas zonas afectadas, y no sólo en la cabecera municipal.