Deja camionazo 13 muertos

Al menos 13 personas fallecidas y 25 lesionadas, seis de ellas de gravedad, fue el resultado de un choque entre un autobús de pasajeros y dos tractocamiones, registrado la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 36 más 800 metros de la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado.

El trágico accidente se registró alrededor de las 4:30 horas, cuando el autobús de la empresa Interbus Expresso, de la marca Volvo, procedente de Sinaloa y con destino a Tijuana, Baja California, se impactó contra un tráiler marca Freighliner, color blanco con un semirremolque cargado con bebidas que estaba estacionado en la zona de acotamiento.

Posteriormente, la unidad de pasajeros continuó en descontrol y chocó contra otro tractocamión marca Kenworth con dos semirremolques tipo plataforma cargado con rollos de láminas.

La FGJE Sonora realizó el procesamiento pericial de tránsito terrestre, que permitirá determinar, con resultados científicos, la responsabilidad de tan lamentable accidente.

A través de redes sociales, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, informó que el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Sonora, coordinó los trabajos de atención y traslado de los heridos, once de ellos llevados a San Luis Río Colorado y los restantes a Sonoyta.

En la atención y traslado de las víctimas, participaron elementos de bomberos, Cruz Roja de Sonoyta y de San Luis Río Colorado, Protección Civil y ambulancias de la Secretaría de Salud Sonora.

El Responsable Estatal de Atención Pre-Hospitalaria del CRUM Sonora, Jorge Arturo Vega Soto comentó que a las 4:37 horas de este jueves se recibió el reporte del percance donde participaron dos vehículos particulares y un camión de pasajeros en el citado tramo.

Vega Soto agregó que al recibir el reporte del percance se activaron las unidades de emergencia donde a través del CRUM se decide las unidades más viables para atención y recepción de pacientes.

“Los lesionados se trasladan en su mayoría al Centro de Salud de Sonoyta, y en coordinación con Hospital General de San Luis Río Colorado se programa su referencia para continuar con atención de acuerdo a su complejidad’’, expuso.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) durante la tarde informó en sus redes sociales que personal de Servicios Periciales se encontraba en el lugar y precisó que seis de los heridos estaban gravemente heridos.

Los fallecidos

Posteriormente, en un comunicado dio a conocer que solo se había logrado identificar a siete de las 13 personas fallecidas, y entre los no identificados está un niño de alrededor de cinco años de edad.

Entre los fallecidos está María del Carmen Vergara Serrano, de 48 años; una mujer no identificada de entre 40 y 50 años; Rosa Amelia Sauceda Gutiérrez, de 57 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa; Carlos Arturo Ramos Ornelas, de 31 años, originario de Tonalá, Jalisco, chofer del autobús de pasajeros.

Además, Jesús Alfredo Valdez Pérez, de 28 años, originario de Culiacán, Sinaloa; Omar Higinio Barrón Barrón, de 46 años, originario de Mazatlán, Sinaloa, Cristian Antuan Téllez Sánchez, de Puebla.

Una mujer no identificada, de entre 20 a 25 años; dos mujeres no identificadas de 30 a 40 años, un niño de unos cinco años; una fémina no identificada de entre 40 a 50 años y un varón de entre 20 a 25 años, no identificado.

Cabe señalar que durante el día se dijo que los fallecidos eran 16 personas, ya varios de los cuerpos quedaron desmembrados por el fuerte impacto, sin embargo, posteriormente se precisó que las víctimas eran 13.