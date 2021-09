Dará triunfo confianza al Tri: Gerardo Martino

Independientemente de la forma en que jugó la Selección Nacional, el técnico Gerardo Martino aseguro que se dio un buen paso en el arranque de la Eliminatoria a Qatar 2022.

«Todos los partidos son complejos y se sufre, lo hemos ganado bien mas allá de encontrar el gol hasta las últimas jugadas. Dimos un buen paso en el inicio de la eliminatoria para recuperar la confianza», destacó en la videoconferencia tras la victoria sobre Jamaica.

«El Tata» reveló que este viernes se realizará una cirugía por desprendimiento de retina. No aclaró si estará en condiciones de viajar, pero se supo que por recomendación médica que no debe acudir a los partidos contra Costa Rica y Panamá.

Martino admitió que en el último año han venido arrastrando problemas con la definición, y eso algo en lo que se están ocupando, y en lo que continuarán trabajando.

Fue claro al señalar que las puertas de la Selección no se cierra por cometer un error defensivo ni tampoco en ofensiva.

«No por herrar un gol ni por cometer un error defensivo (dejarán de ser llamados), los errores se cometen, las desgracias ocurren, en el primer tiempo erramos goles hasta sin arquero, nos ha ocurrido una fatalidad y nos empataron el partido, pero de ahí a que dejen de venir a la Selección no, hay otros (factores) que no son futbolísticos y que sí ameritan que no vengan», detalló.

«El Tata» explicó que jugarán de la misma manera como lo han venido haciendo y no modificarán la forma en que han venido encarando los encuentros.

Finalmente descartó que los jugadores estén sintiéndose presionados de más y espera que puedan reponerse y seguir intentando una y otra vez en los siguientes encuentros.