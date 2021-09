Cunden protestas en vista de AMLO ante una serie de problemáticas que prevalecen en Sonora

Los manifestantes exponen desde falta de medicamentos en el sistema estatal de salud como el Isssteson, así como en el Imss, así como el pago puntual a jubilados, entre otras demandas

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, trabajadores jubilados y pensionados del IMSS e Isssteson, y sindicatos de maestros, se manifestaron este viernes por fuera del Hospital General de Especialidades durante la visita a Sonora del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedir su apoyo ante las diversas problemáticas que se están presentando en la entidad.

Desde muy temprano cientos de personas arribaron a las instalaciones del nuevo hospital, donde a través de cartulinas y pancartas solicitaron principalmente mejores servicios de salud, el abasto de medicamentos, el pago de pensiones y afores para jubilados y pensionados de Isssteson y Seguro Social (IMSS), y al arribo del Presidente se amontonaron para acercarse a su vehículo y entregarle documentos con sus peticiones.

También estuvieron presentes elementos de bomberos de otros municipios como Agua Prieta, Santa Ana y Obregón, en apoyo a los tragahumo de Hermosillo, quienes están siendo acusados por el incendio de la guardería ABC en 2009, quienes en una sola voz pidieron “justicia para una injusticia”.

El dirigente del Sindicato de Bomberos de Hermosillo, Jesús Díaz Ruelas, dijo que se manifestaron en apoyo a sus compañeros y entregar un documento al presidente, donde se le pide la exoneración de los cinco elementos acusados injustamente, y no los exhiban como los responsables de lo ocurrido en la guardería ABC

“Este documento lo único que exige es la exoneración de nuestros compañeros bomberos, ellos no son culpables, que busquen a los culpables en otro lugar, aquí no hay culpables”, dijo.

Por su parte, Arturo Dávila Pacheco, actual coordinador de bomberos de Hermosillo, y uno de los señalados como responsables de la tragedia, comentó que a lo largo de estos nueve años han presentado argumentos legales donde demuestran que no tuvieron responsabilidad en dicha tragedia y diversas autoridades en la materia, como penalistas quienes coinciden en que no son responsables, sin embargo no han tenido eco.

También se manifestaron trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), Sección 54, académicos de la Universidad de Sonora (Staus), jubilados y pensionados de Isssteson e IMSS, quienes exigen a las autoridades el rescate del este servicio médico, el abasto de medicamentos para enfermedades crónico generativas, el pago de pensiones atrasadas y de las afores.