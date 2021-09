Chris Rock da positivo a Covid-19

El actor ya había recibido una vacuna de Johnson & Johnson

Chris Rock anunció a través de redes sociales que dio positivo a Covid-19 y llamó a la gente para vacunarse contra la enfermedad.

«Hola chicos, acabo de descubrir que tengo Covid, créanme, no quieren esto. Vacúnate», escribió el actor en Twitter.

Anteriormente, el comediante dijo en el programa TheTonight Show que había recibido la inyección Johnson & Johnson, la cual es de una sola dosis.

Asimismo, bromeó diciendo que su fama fue un beneficio para ser uno de los primeros en recibir la vacuna.

«No me importaba. Usé mi celebridad», señaló en entrevista con Jimmy Fallon. «Yo estaba como, ‘Hazte a un lado, Betty White, hice PootieTang. Háganse a un lado, ancianos».

De acuerdo al portal Page Six, Chris Rock de 56 años, ha expresado su voz en la lucha contra el Covid-19 e incluso apareció en una conferencia de prensa del ex Gobernador Andrew Cuomo para dar a conocer la importancia del cubrebocas.

«Son los niños los que realmente no usan una máscara, y ya sabes, es triste», dijo en mayo de 2020.

«Es triste que nuestra salud se haya convertido, ya sabes, en una especie de problema político… Es un símbolo de estatus, casi, para no usar una máscara».

Llama a vacunarse